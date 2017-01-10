IPHONE 9 января 2007 года Стив Джобс

Далее Что мы узнали из свежего интервью Дурова на Bloomberg Далее Старт продаж iPhone X: как это было В январе 2007 года Джобс не просто показал миру новый девайс, а без всякого преувеличения «разложил» интернет по карманам. iPhone открыл собой новую эру мобильности, которую мы сегодня принимаем как нечто само собой разумеющееся. Почти все созданные после стартапы стали возможны (доступны массовому потребителю) благодаря продукту компании Apple.

AMAZON WEB SERVICES И DROPBOX 2006 И 2007 год продукт Amazon

Несмотря на то что задачи у двух проектов разные — Dropbox хранит наши файлы, а Amazon предоставляет виртуальный хостинг и серверы, — мы понимаем, что два гиганта стали фасилитаторами переноса физического мира в «облака». Бизнес этих компаний так или иначе вытеснит с рынка любые внешние носители и хранилища данных. Уже сейчас можно менять устройства без опасения за данные или их перенос.

FALCON-9 от SPACE X 8 апреля 2016 года Илон Маск, Гвин Шотуэлл

Настоящий прорыв в космическом кораблестроении. Успешная посадка первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу Autonomous Spaceport Drone Ship означает, что теперь можно рассматривать многоразовое использование одного космического корабля, а это позволяет частному бизнесу войти на дорогой (зачастую го- сударственный) рынок, а также открывает двери для массового космического туризма.

UBER 2009 год Трэвис Каланик

Компания из Сан-Франциско запускалась как мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси и водителей. Но слово стало нарицательным, и термин «уберизация» стал применим для организации любых сделок без посредников, так называемых p2p-сделок. Новая модель взаимодействия поставщиков и получателей услуг существенно снижает эксплуатационные расходы и повышает лояльность клиентов.

AIRBNB 2009 год Брайан Чески, Джо Геббиа, Нейтан Блечарзик

Как и Uber, стартап из Калифорнии эксплуатирует sharing-экономику, позволяя не платить за дорогие номера в отелях во время путешествий, а также позволяет глубже понять традиции и правила новых стран, на себе ощутить все особенности быта. То, что во многих городах AirBnB становится запрещенным сервисом, еще больше подтверждает, как эта модель отнимает долю рынка у традиционного отельного бизнеса.

TESLA MODEL S 26 марта 2009 года. Продукт Tesla Motors Илон Маск, Мартин Эберхард, Джей Би Штробель, Марк Тарпеннинг

Три года автолюбители ждали поставки машин с момента презентации, но это бы- ло не зря. Tesla стала первым созданным с нуля автомобилем на электрическом приводе, который может на одной зарядке делать пробег до 400 км, что сопоставимо с бензиновыми братьями. Первая модель от Tesla Motors — Roadster — осознанно не вошла в этот рейтинг, являясь пробой пера, а не судьбоносным стартапом.

COURSERA 2012 год Дафна Коллер, Эндрю Ын

Смело можно сказать, что благодаря Coursera онлайн-образование стало массовым и доступным. На платформе публикуются образовательные материалы университетов в виде набора бесплатных онлайн-курсов. Платить можно (при желании) только за получение сертификатов. По сути, этот сервис изменяет метод традиционного преподавания.

INSTAGRAM 6 октября 2010 года Кевин Систром, Майк Кригер

До сих пор не понятен феномен приложения, который помогает обмениваться фотографиями и видео в формате социальной сети. Есть мнение, что фильтры, лежащие в основе стартапа, делали людей и объекты привлекательнее, что способствовало такому бешеному росту аудитории и скорой продаже сервиса фейсбуку более чем за $1 млрд.

KICKSTARTER 28 апреля 2009 года Перри Чен

Краудфандинг как способ финансирования и сбора средств на реализацию различного вида проектов наиболее ярко выражен именно в этом стартапе. Kickstarter открывает огромные возможности любому созидающему не просто получить мгновенный отклик на свою идею или продукт, но и собрать необходимые деньги на запуск, не отдавая доли.

КИБЕРСПОРТ 1997 год Профессиональная лига кибератлетов (США)