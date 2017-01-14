НЕСБЫВШИЕСЯ
Доктора Этана Троубриджа уволили из Геологической службы США за то, что он стращал научное сообщество и широкую общественность планетой Нибиру. Даром что холодная, эта планета виделась ученому страшным агрессором. Он был уверен, что она способна выполнять весь комплекс KPI языческих богов — растапливать ледники, вызывать ураганы и штормы, засуху и наводнения. Троубриджа поддержали вездесущие британские ученые, возвестившие о столкновении Нибиру с Землей в апреле 2015 года. Ни один прогноз не оправдался.
9 марта 2011 года в студии телеканала Fox Business бывший аналитик Goldman Sachs Чарльз Неннер предсказал мировую войну в конце 2012 года. Начал он с совета инвесторам бежать с рынков и избавляться от активов и закончил фразой: «Ну, мне не хотелось бы вгонять вас в депрессию, но я также исследую циклы мира и войны, и это дает мне основания думать, что в конце 2012 года — начале 2013-го будет большая война». Ведущий ток-шоу только и успел сказать: «Вау!» — дальнейших разъяснений не последовало, как и собственно войны.
За пару дней до президентских выборов в США 2008 года в эфир вышло политическое телешоу McLaughlin Group, в конце которого ведущий спросил, кто станет президентом — Джон Маккейн или Барак Обама. Обама опережал Маккейна в каждом национальном опросе, даже букмекерские конторы ставили на Обаму 7 против 1 на Маккейна. Один из четырех экспертов в студии ответил неопределенно, второй высказался в том смысле, что «кандидаты слишком близки друг к другу, чтобы делать ставки», а третий и вовсе предсказал победу Маккейна с перевесом в пол-очка. Победил Обама.
Михаил Хазин, хорошо известный своими конспирологическими теориями, в ноябре 2007 года заявлял, что до краха мировой финансовой системы остаются считанные дни. Прогноз Хазина был примечателен не своей неожиданностью — крах американской экономики и мировых финансов, по его мнению, был возможен еще в 1997 году, но степенью конкретики: «считанные дни» звучали как новостная «молния» и бунинские «окаянные дни» одновременно. Литературность конспирологии не смущала ни самого Хазина, ни его аудиторию.
Казахский телеведущий Петр Воликов публично усомнился в том, что Андрей Аршавин, выступающий за «Кайрат», способен забить восемь голов в сезоне. Он заключил с Аршавиным пари: если тот все же забьет восемь мячей, то Воликов побреется налысо. Когда Аршавин забил восемь голов, Воликов назначил футболисту встречу 6 октября 2016 года на городской площади в Алма-Ате, где Аршавин обрил Воликова собственноручно. «Впервые работал с машинкой», — признался Аршавин, после чего принялся раздавать автографы жителям Алма-Аты.
В 2013 году знаменитый сурок Фил, предсказывающий приход весны, ошибся: вместо предсказанной им ранней весны пол-Америки завалило снегом, а в штате Мичиган снежный покров за сутки вырос на 27 сантиметров. Раздосадованная общественность возмутилась, и прокурор Огайо потребовал наказания для Фила — смертной казни. Филу нашли адвоката, за него вступились поклонники, и сурок уцелел, продолжив каждый год предсказывать погоду и иногда ошибаться. По статистике Фил ошибается примерно в 50% случаев.
Мнение, что Великобритания не покинет ЕС по итогам референдума 2016 года, было столь устойчивым и обоснованным, что претендовало на звание консенсус-прогноза. Инвесторы рынка корпоративных облигаций были уверены, что Brexit не состоится. Сходным образом думали букмекеры: некоторым букмекерским конторам даже казалось, что против выхода проголосуют более 80% англичан. Американский профессор из Йеля, мировой специалист по современному национализму, сепаратизму и Восточной Европе Тимоти Шнайдер, не верил в Brexit в интервью. Но поверить пришлось.
После кризиса 2008 года, приведшего к снижению цены на нефть с $144 до $33, американский аналитик, основатель Elliott Wave Inc. Роберт Пречтер предположил, что снижение продолжится и нефть будет стоить $10, и даже $4. Он прогнозировал это уже в конце лета 2009 года. Точка зрения Пречтера основывалась на волновой теории Эллиота, описывающей циклическое движение рынков. Теория была сформулирована Ральфом Эллиотом в 30-е годы ХХ века, но Пречтер все равно ошибся: баррель нефти стоил в конце августа 2009 года около $72.
Профессор Университета Айовы Дон-Пиу Хан сфабриковал данные об эффективности разрабатываемой им вакцины от ВИЧ и спрогнозировал скорое решение проблемы. Еще в 2008-м он заявил об успешных испытаниях на животных. Обман раскрылся спустя несколько лет: Дон-Пиу Хан случайно смешал образцы крови подопытных кроликов и человеческой крови и, не заметив этого, отрапортовал об успехе, а потом, когда обнаружил свою ошибку, решил умолчать о ней и продолжал смешивать кроличью и человеческую кровь, чтобы подтвердить эффективность препарата. Его посадили.
В 2011 году американский проповедник из Калифорнии Гарольд Кэмпинг, основываясь на 70-летнем опыте изучения Библии и, что любопытно, математических расчетах, объявил, что 21 мая наступит конец света. Наступить он должен был не для всех: праведники успели бы вознестись на небо, а грешники стали бы жертвами разрушительной стихии, после чего планета была бы полностью уничтожена. Предсказание не сбылось, Кэмпинг слег с инсультом, а потом, придя в себя, подкорректировал прогноз, заявив, что 21 мая наступил не физический, а духовный Судный день.
СБЫВШИЕСЯ
Американская компания Spirit Halloween в 2012 году предсказала победу Барака Обамы на президентских выборах в США на том основании, что продажи масок Обамы ее производства обошли продажи масок его конкурента — республиканца Митта Ромни с 20-процентным отрывом. Начиная с далекого 1996 года Spirit Halloween не ошибается в своих политических прогнозах, составленных таким образом. У Spirit Halloween 1000 магазинов по всей стране, стало быть, выборку можно считать вполне репрезентативной. В 2016 году продажи масок Трампа опережали продажи масок Клинтон.
Титул пророка был дарован родившемуся в семье иранских евреев Нуриэлю Рубини газетой The New York Times. Этот своего рода сакральный оксюморон сложился благодаря выступлению Рубини на семинаре в МВФ в 2006 году. Смысл выступления был таков: рынок недвижимости США вскоре рухнет, что повлечет за собой обвал рынка ипотечных облигаций и кризис мировой банковской системы. Когда Рубини умолк, аудитория оцепенела. В полной тишине председательствующий предложил «выпить чего-нибудь крепкого». Спустя два года стало ясно, что это не помогло.
С момента регистрации первого случая передачи вируса птичьего гриппа в 1997 году от человека к человеку ВОЗ предупреждала, что необходимо предпринять усилия для нераспространения вируса. Но сдержать процесс не удалось. С начала нулевых ВОЗ прогнозировала распространение вируса на множество стран по всем континентам — в Америке, Африке и Ближнем Востоке. И оказалась права. В настоящее время птичий грипп зарегистрирован в Китае, Западной Европе, России, Канаде, Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Индонезии, Турции, Румынии, Скандинавии и других странах.
Исследователи из Bloomberg New Energy Finance в 2011 году прогнозировали удешевление солнечной энергии: по их расчетам, примерно через два года ее стоимость практически сравняется со стоимостью угля. Прогноз оправдался: в 2014 году стало ясно, что цена электроэнергии из солнца и ветра сравнялась с ценой на уголь и газ. А уже в 2016 году исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил: «Мы наблюдаем трансформацию глобальных энергетических рынков под влиянием возобновляемых источников».
Знаменитый футуролог и по совместительству технический директор Google Рэймонд Курцвейл в середине нулевых предсказал возможность уже через пять-шесть лет осуществлять перевод с языка на язык в режиме реального времени. Трудно обвинить Курцвейла в коллаборации с пиар-службой Google, но сервис под названием Google-переводчик сегодня доступен каждому совершенно бесплатно. О качестве самого перевода Курцвейл благоразумно не распространялся. Впрочем, технология от Google далеко не единственная в своем роде.
Искусственный интеллект, созданный Alibaba Group, в 2016 году точно предсказал победителя китайского музыкального шоу «Я — певец». Иными словами, программа Aliyun предугадала выбор 500 человек — именно столько судей без предварительных консультаций выносят вердикт о победителе телешоу. Aliyun добился этого результата после того, как предсказал нескольких финалистов в предыдущем сезоне. Затем программу усовершенствовали, научив комплексно оценивать репертуар, поведение певца не сцене, степень популярности песни и обратную реакцию аудитории.
Турецкий премьер Эрдоган сразу после взрыва бомбы в Анкаре 13 марта 2016 года заявил: «Нет никаких оснований, по которым бомба, взорвавшаяся в Анкаре, не могла бы взорваться в Брюсселе». Теракт в Брюсселе произошел 22 марта. Теракты эти, безусловно, по происхождению разные: в Анкаре взрыв устроили курдские националисты, а Брюсселе — боевики ИГИЛ (запрещена в России). Но Эрдоган всячески настаивал на связи курдов именно с ИГИЛ. То ли предсказание, то ли анонс от Эрдогана иллюстрирует, как фатум может служить инструментом в политической борьбе.
Бывший глава собственной команды Formula 1 Эдди Джордан, перешедший на телевидение, в 2012 году предрек, что Михаэля Шумахера в команде Mercedes заменит Льюис Хэмилтон из McLaren. Прогноз быстро оправдался: немногим позднее его подтвердили официальные пресс-релизы команд, хотя сразу после заявления Джордана команда Mercedes заявила, что не комментирует слухи. Подобного рода предсказания меньше всего похожи на прозрения и более всего на инсайт, но разве не более других заслуживают звания аналитиков люди, максимально погруженные в контекст?
В 2008 году Пьер Андюран, создатель и глава инвестиционного фонда Andurand Capital, предсказал бурный рост цен на нефть и последующий их обвал. Летом того же года цена на нефть марки Brent достигла исторического максимума — $143,95. Но затем начался мировой кризис, и уже в декабре цена упала до $33,73. В 2014-м Андюран вновь сделал ставку на низкую стоимость нефти и вновь угадал. В сентябре 2015 года Андюран утверждал, что в ближайшие два года стоимость нефти будет колебаться в границах $25−50. Пока что сбывается и это предсказание.
Американский экс-морпех и экс-президентский советник (он успел поработать в этом качестве на Линдона Джонсона и Джона Кеннеди), Джон Нейсбитт написал в 2010 году книгу «Китайские мегатренды», в которой выразил мнение, что Китай в конечном счете создаст принципиально новую социальную и экономическую систему, которая станет альтернативой западной демократии. Китайскую демократию он назвал «вертикальной», продуцирующей импульсы «сверху вниз». Владислав Сурков, творец термина «суверенная демократия», Нейсбитта, скорее всего, читал.