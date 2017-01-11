Будучи одной из самых богатых компаний мира, Google не перестает экспериментировать. Если в истории с беспилотными машинами и роботами еще рано ставить точку, то такие проекты, как Google Reader, очки Google Glass и социальная сеть Google+ говорят о том, что не всегда ресурсы гиганта помогают его новым стартапам. Хотя Reader, по моему скромному мнению, можно было оставить.

ИНИЦИАТИВЫ TWITTER 2006 год Джек Дорси, Эван Уильямс, Биз Стоун