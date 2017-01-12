Поло на сегвеях

Люди в строгих костюмах, в теплое время года быстро скользящие по велодорожкам на электрических двухколесных самокатах, в просторечии именуемых сегвеями, встречаются все чаще и чаще и уже не слишком удивляют прохожих даже в Москве. Как у себя на родине в США, так и в других странах, включая Россию, сегвей в основном используется в утилитарных целях — для передвижения из точки А в точку В на сравнительно небольшие расстояния. Удобен для офисных клерков, мигрирующих между различными корпусами бизнес-центра, дворников и западноевропейских деревенских почтальонов. В Набережных Челнах и Москве (в садах и парках) на сегвеях передвигается полиция. Последнее время сегвеи используют и для игры в поло. Сегвей полностью заменяет лошадь. Игроку в поло на сегвее потребуются отменно функционирующий вестибулярный аппарат и позвоночник, а также быстрая реакция. В России в поло на сегвеях пока еще не играют, но это лишь вопрос времени.

Дроны в небесах и под водой

Далее 10 лучших фильмов Дэвида Линча: рейтинг Далее 10 фильмов, над которыми работали модные дизайнеры Коллективные игры — прекрасный инструмент социализации; любой HR-специалист это знает. Игры в войнушку — прекрасный инструмент нивелирования стресса. Это знает всякий психолог и опять же всякий HR-специалист. Бои на дронах-квадрокоптерах, социализируя и помогая бороться со стрессом, с немыслимой быстротой внедряются на рынок пользовательских беспилотников. Южнокорейская компания Byrobot в 2015 году реализовала в России более 4,5 млн боевых квадрокоптеров Byrobot Drone Fighter. И это лишь один вид дронов-игрушек. На быстрое распространение летающих дронов указывают хотя бы нарастающие разговоры о законодательном регулировании этих развлечений. Для тех, кто предпочитает коллективному индивидуальное, а драйву — тихое созерцание, уже разработан дрон-подводник — он способен производить фото- и видеосъемку под водой.

Флайбординг

Человек на доске, которого по воде тащит на веревочке катер, может называть себя как угодно — членом элитного клуба, традиционалистом или просто рабом привычки — отныне на него все равно будут взирать, как взирают на человека, которому для чтения электронной почты недостаточно смартфона и требуется компьютер. Причина проста: новомодным водным развлечением стал флайбординг — полеты над водой на самодвижущихся досках. Гидроцикл работает как насос, вода поступает по шлангу к флайборду и под высоким давлением выбрасывается через его сопла. Так флайборд можно поднять на высоту до 10 метров. Правильная работа ногами позволит лететь над водой в любом направлении. Флайборд изобрели во Франции — на родине братьев Монгольфье и автомобильной пневмоподвески. В России множатся школы флайбординга, курсы флайбординга, учителя флайбординга, а базы (пока что не военные) для флайбордеров появились уже в Крыму — в Феодосии и в Ялте.

Винные дегустации

Парадоксальным образом снижение доходов привело к росту практического освоения средним классом полубарственных привычек. Проявлять осведомленность в блюдах и напитках стало бонтоном, имеющим все шансы превратиться в повальное увлечение. Сомелье из почти халдея на глазах преобразился в гуру, а само увлечение винами приняло разнообразные формы, главной из которых является, конечно, винная дегустация. Устраиваемая в любом формате — от чопорного до квартирного, — она всегда приподнимает участника над его собственным эго, почти терапевтически помогая ему приобщиться к культуре высокого винопития. Число дегустаций различного калибра в одной только Москве, по оценкам экспертов, не менее 300. Жители обычных городских квартир задумываются о покупке винного шкафа, занимающего, как правило, пару квадратных метров полезной площади, и спорят о способах декантирования. Аромат мускатного ореха и нотки аниса — воляпюк, уже знакомый всем и каждому.

Петанк

Кто-то, презентуя очередную инициативу мэрии Москвы в публичном пространстве, недавно назвал петанк традиционной московской игрой и был немедленно высмеян: Прованс от Москвы далеко. Тем не менее в России действует национальная федерация петанка, а место силы современной Москвы во всем, что касается новомодных развлечений, — парк Горького — уже обзавелось площадкой для петанка. В других местах города есть несколько импровизированных площадок. В Париже в саду Тюильри и в Пале-Рояль в петанк играют в основном пенсионеры и отчасти безработные, в России все иначе — петанком интересуется в основном активное трудоспособное и неплохо трудоустроенное население. Социальное неравенство игроков определяется в основном тем, какой именно набор для игры используется: посвященные признают только оригинальные французские шары и сопутствующие товары, с некоторым оттенком презрения и высокомерия советуя новичкам обходиться китайскими поделками.

Городское ориентирование

Помесь квеста и краеведения, гибрид локального патриотизма и общей эрудиции. То ли игра, то ли серьезное состязание. Раньше не столь популярное, но постепенно распространившееся на все города, в которых теоретически можно заблудиться. Для ленивых, сумевших преодолеть свою лень хотя бы ради преодоления притяжения монитора с диваном. Чтобы дисциплинировать участников, им дается какое-нибудь задание, которое они должны выполнить по ходу игры, например, что-то сфотографировать или что-то отыскать. По статистике городским ориентированием увлечены сегодня почти двести российских городов. Увлекающиеся этим видом досуга обычно общаются на соответствующих форумах. Практическое применение полученные навыки получают во время путешествий, чем их обладатели очень гордятся. Интеллектуалы умудряются сочетать игру с экскурсионной лекцией и гордятся вдвойне.

Поездка на танке

Любая игра — это сублимация, а поездка на танке или БТР — в особенности. Насмотревшись на тяжелую бронетехнику по телевизору, можно самому покататься на гусеничной или колесной технике по горным дорогам Северного Кавказа или асфальтированным дорогам мегаполиса. Хардкор-картинг доступен всем и каждому — поездкой на БТР или БМП теперь принято украшать день рождения, корпоратив или просто день, когда захотелось устроить адреналиновый шторм. Не так давно появилась новость о том, что танк может заменить лимузин при поездке в ЗАГС. Судя по экспоненциально возросшему интересу народных масс и свадебных агентств к новому виду транспорта, словосочетание «гонки на лафетах», знакомое старшему поколению исключительно по анекдоту про бесконечную вереницу похорон генеральных секретарей ЦК КПСС и членов Политбюро, начинает приобретать новое звучание. Авиация не отстает: полет на военном самолете тоже становится услугой, только значительно более дорогой.

Назад в СССР

Постмодернизм стал в России не только успешной политической технологией, но и средством производства и производительной силой одновременно, его эксплуатируют кому не лень — от производителей еды, завернутой в советскую упаковку с нарисованными на ней советскими ценами, до производителей смыслов и слов. Индустрия развлечений решила не оставаться в стороне и запустила ностальгические сервисы — музей советских игровых автоматов и экскурсии по советским бункерам. Один из таких бункеров, ныне доступных для посещения, строился на случай ядерной войны, о которой так мало говорили большевики и так много говорят их сменщики. Насколько знания, полученные в ходе посещения объекта, применимы на практике, решать самим посетителям, как и выбирать, чем заняться в первую очередь — «морским боем» в музее советских игровых автоматов или сопоставлением детских впечатлений от рассказов про подземную противоядерную Москву с реальностью.

Комнаты ярости

Оборотная сторона жесткой корпоративной культуры слишком хорошо известна — отложенные сердечно-сосудистые катастрофы и опухолевые заболевания, неврологические и психические нарушения. Рефлексия по этому поводу уже просочилась в искусство, и неважно, что вам более по душе — книги Амели Нотомб о европейской девушке в японском корпоративном энвайронменте или гомерически смешной вполне евроатлантический памфлет I hate the office Малкольма Берджесса. В России его, кажется, так и не издали, хоть и собирались в первой половине нулевых. Однако в Россию проникло вполне терапевтическое развлечение — комнаты ярости. Они позволяют снизить стресс и его негативные последствия для организма, за определенную плату побывав в комнате, в которой все можно и нужно крушить. Интерьер комнаты привычный — жилой или офисный, чаще офисный. Нужно только уметь орудовать битой и уложиться в оплаченное время. Как правило, опоздавших не бывает.

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