Редкий автор уделяет музыке столько внимания, сколько Брет Истон Эллис, и редкий автор настолько изысканно и умело использует в своих романах отсылки к песням и персонажам поп-культуры (чего стоят одни только монологи Патрика Бэйтмена из «Американского психопата» о Филе Коллинзе, Уитни Хьюстон и Huey Lewis and the News).

Писатель регулярно сообщает в своих социальных сетях о том, что слушает, читает и любит. У Эллиса есть и собственный подскаст , где можно послушать его интервью с известными деятелями кино, телевидения и музыки.

1. The Clash — London Calling

2. Bruce Springsteen — The River

3. Graham Parker — Squeezing Out Sparks

4. Talking Heads — Remain In Light

5. Fleetwood Mac — Tusk

6. Blondie — Parallel Lines

7. Elvis Costello — Armed Forces

8. Joe Jackson — Look Sharp!

9. Tom Petty — Damn the Torpedoes

10. The Go-Go's — Beauty and the Beat