Автором новой цветной фотографии Юпитера, которую опубликовало НАСА, оказался музыкант из России Роман Ткаченко. В своей работе астроном-любитель использовал снимки планеты, сделанные 11 декабря 2016 года камерой космического аппарата Juno на расстоянии 458,800 километров (все снимки c JunoCam находятся в свободном доступе на официальном сайте миссии).

На фотографии можно рассмотреть характерные черты планеты — Большое Красное Пятно (атмосферное образование), Овал BA (так называемое «младшее красное пятно») и «жемчужное ожерелье» (цепочка бурь на планете).