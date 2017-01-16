Автором новой цветной фотографии Юпитера, которую
На фотографии можно рассмотреть характерные черты планеты — Большое Красное Пятно (атмосферное образование), Овал BA (так называемое «младшее красное пятно») и «жемчужное ожерелье» (цепочка бурь на планете).
Ткаченко — автор еще одной известной фотографии Юпитера, которая была сделана на основе данных, полученных с космического аппарата New Horizons.
Как выглядит фотография планеты до и после обработки видно на коллаже, который Ткаченко опубликовал в своем Twitter в октябре прошлого года:
Feel the power of true processing!
#Juno #Jupiter #NASA pic.twitter.com/hyjbb7cTFj
— Roman Tkachenko (@_RomanTkachenko)
October 20, 2016