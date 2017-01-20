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Судья Робертс, президенты Картер, Клинтон, Буш, Обама, дорогие американцы и люди по всему миру — спасибо!

Мы, граждане Америки, объединились, чтобы перестроить нашу страну и вернуть ей былое значение. Мы вместе определим курс, по которому Америка и весь остальной мир будут идти многие-многие годы. Мы стойко встретим все вызовы. Мы переживем все невзгоды. Мы сделаем нашу работу.

Каждые четыре года мы собираемся здесь для мирной и спокойной передачи власти. И мы признательны президенту Обаме и первой леди Мишель Обаме за их любезную помощь в этом деле. Они были великолепны. Спасибо.

Сегодняшнаяя церемония, впрочем, — особенная. Потому что мы не просто передаем власть от одной администрации другой, мы возвращаем власть из Вашингтона — вам, гражданам нашей страны.

Слишком долго власть находилась в руках маленькой группы людей, которая пользовалась всеми благами страны, в то время как остальные лишь несли потери. Вашингтон процветал, но народ не мог разделить его богатство.

Истеблишмент защищал только свои интересы, но не интересы граждан нашей страны. Их победы не были вашими победами. Их триумф не был вашим триумфом. И пока они праздновали в столице, у бедствующих семей по всей стране не было поводов для радости.

Ситуация изменится, прямо здесь и прямо сейчас. Потому что это ваш момент. Он принадлежит вам. Он принадлежит каждому присутствующему здесь сегодня и каждому, кто смотрит нас по всей Америке. Это ваш день. Это ваш праздник. И Соединенные штаты Америки — это ваша страна.

Не имеет значения, какая партия контролирует правительство. Важно лишь то, что наше государство управляется народом. 20 января 2017 года останется в истории как день, когда простые люди снова стали правителями своего государства. Забытые мужчины и женщины нашей страны перестанут быть таковыми. Сейчас все к вам прислушиваются. Вас десятки миллионов — и вместе вы станете частью исторического события, подобного которому мир еще не видел. И центр этого движения — это решительная вера в то, что государство существует для того, чтобы служить своим гражданам. Американцы хотят прекрасные школы для своих детей, они хотят, чтобы их семьи жили в безопасных районах, и они хотят хорошую работу.

Это обоснованные требования добродетельных людей и справедливого общества.

Но слишком много наших граждан живут в другой реальности. Матери и их дети обречены на нищету в наших гетто, заброшенные и проржавевшие заводы разбросаны по всей стране как надгробные камни. Наша образовательная система напичкана деньгами, но прекрасная молодежь лишена возможности получить высшее образование.

Преступность, преступные группировки и наркотики украли слишком много жизней наших граждан и ограбили нашу страну, не дав реализоваться ее потенциалу. Это прекратится прямо здесь и сейчас.

Мы — одна нация, их боль — это наша боль. Их мечты — это наши мечты, и их успех будет и нашим успехом. У нас общее сердце, общий дом и общее славное будущее.

Клятва, которую я дал сегодня — это клятва верности всем американцам.

Много лет мы вкладывали деньги в другие страны в ущерб собственным интересам, содержали чужие армии, в то время как наша собственная приходила в упадок. Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать собственные. Мы вывели триллионы долларов за пределы страны, пока наша инфраструктура разваливалась и гнила на наших глазах. Мы сделали другие государства богатыми, проматывая достаток, силу и стабильность нашей собственной страны.

Но это в прошлом. А сейчас мы смотрим только в будущее.

Мы собрались здесь, чтобы обозначить новые правила, которые услышат в каждом городе, в каждой иностранной столице и в каждом месте силы. С этого дня на нашей земле будет действовать только один принцип: Америка прежде всего.

Любое торговое соглашение, любое решение касательно налогов, вопросов иммиграции и внешней политики будут подчинены интересам американских рабочих и американских семей. Мы должны защитить свою страну от разграбления другими государствами, которые создают наши продукты, крадут наши компании и наши рабочие места.

Защита собственных интересов приведет к великому процветанию и силе. С каждым вздохом я буду бороться за вас и никогда вас не подведу.

Америка снова начнет побеждать — и побеждать так, как никогда раньше. Мы вернем наши рабочие места. Мы вернем наши границы, Мы вернем наше богатство. И мы вернем наши мечты. Мы построим новые дороги, магистрали, мосты, аэропорты, туннели и железные дороги на всей территории нашей замечательной страны. Наши граждане перестанут жить на пособия и вернутся к работе и заново отстроят нашу страну руками и трудом истинных американцев.

Мы будем следовать двум простым правилам: покупай американское и нанимай американцев.

Мы будем стремиться к дружбе и хорошим отношениям со всеми странами, но будем делать это с пониманием, что право каждого государства — ставить свои интересы превыше всего. Мы не будем навязывать им свой стиль жизни, а станем для всех примером, сияющим маяком, за которым все будут следовать. Мы укрепим наши старые связи и создадим новые и объединим весь цивилизованный мир против исламского терроризма, который будет стерт с лица земли.

Фундаментом нашей политики станет тотальная верность Соединенным штатам Америки. Будучи верными своей стране, мы снова сможем доверять друг другу. Когда твое сердце открыто патриотическим чувствам, в нем нет места для предрассудков. Библия учит нас жить в согласии и единении. Мы должны открыто выражать свое мнение, честно дискутировать в случае несогласия, но при этом всегда стремиться к единению. Когда Америка едина — Америка абсолютно непобедима.

Страху не должно быть места. Мы защищены и всегда будем под защитой. Нас будут защищать прекрасные мужчины и женщины, наши военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. И самое главное — нас защитит Господь.

Наконец, мы должны смело мыслить и мечтать еще смелее. Мы знаем, что нация существует только тогда, когда процветает. Мы больше не будем слушать политиков, которые говорят, но ничего не делают, постоянно жалуясь и ничего не предпринимая. Время для пустых разговоров закончилось. Пришло время для реальных действий.

Не позволяйте никому говорить, что что-то невозможно. Нет ничего, что не по силам сердцу и духу Америки. Мы не потерпим неудачи. Наша страна будет снова процветать.

Мы стоим на пороге нового тысячелетия и готовы разгадывать загадки космоса, исцелить Землю от несчастий и болезней, обуздать технологии будущего. Наша национальная гордость встряхнет нас, излечит нас от разобщенности.

Пришло время вспомнить мудрость, которую не забудут наши солдаты: черные ли мы, коричневые или белые — в наших жилах течет одна и та же кровь патриотов. Нам всем даны одинаковые свободы, и мы вместе приветствуем один великий американский флаг.

Ребенок, рожденный в городских кварталах Детройта, или ребенок широких просторов Небраски, — они смотрят на одно ночное небо, у них общие мечты, и жизнь дарована им одним всемогущим Создателем.

Так что я хочу сказать всем американцам во всех городах, ближних и дальних, больших или малых, от одного океана до другого: вас больше никогда не будут игнорировать. Ваш голос, ваши надежды и ваши мечты будут определять Америку. Ваше мужество и добродетель будут нашим проводником.

Вместе мы сделаем Америку снова сильной. Мы сделаем Америку снова процветающей. Мы сделаем Америку снова гордой. И да, вместе мы сделаем Америку снова великой!

Спасибо! Храни вас Бог и храни Бог Америку!