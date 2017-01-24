Мартин Скорсезе уже снимал христианский апокриф — «Последнее искушение Христа» в 1988 году с Уиллемом Дефо в главной роли. «Молчание» — полная противоположность той картины абсолютно во всем. Это вообще нехарактерное для Скорсезе кино. Здесь нет бури и натиска, за которые у режиссера раньше отвечал Де Ниро. Здесь нет цыганочки с выходом с прицелом на «Оскар», за которую до недавнего времени отвечал Ди Каприо. Сколько-нибудь связная сюжетная линия мерцает в начале и разгоняется до страшной скорости в последние четверть часа. Во всем остальном «Молчание» — жесточайший психологический хоррор о том, как небеса молчат в ответ на молитвы. «Оскара» на этот раз точно не будет.

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

Фильм снят по роману японского писателя Сюсаки Эндо и повествует о двух монахах-иезуитах, отправляющихся в Японию на поиски своего наставника: отрекшегося от веры священника-миссионера. Дело происходит в середине XVII века, в самый пик японского изоляционизма и религиозной нетерпимости, когда христиане и в особенности священники-прозелиты подвергаются преследованиям и пыткам. Скорсезе потратил на работу над фильмом почти три десятилетия — идея экранизировать роман родилась у режиссера еще в конце 80-х, во время съемок «Последнего искушения Христа», возмутившего чувства миллионов верующих.

Через десять минут после титров зритель перестает отвлекаться на то, что главных ролях актеры, сыгравшие Кайло Рена (Адам Драйвер) и Человека-паука (Эндрю Гарфилд). Замедляется течение времени: фильм хронометражем 2,5 часа идет, кажется, неделю — и от него невозможно оторваться. Японские силовики, идеализированные современной (причем в основном западной) массовой культурой, в своих шлемах, со своими веерами и своей мимикой выглядят не столько воплощением зла, сколько пришельцами. Хотя нет: инопланетянами выглядят как раз священники, полфильма бредущие неведомо куда в апокалиптических джунглях и еще полфильма терпящие физические и нравственные муки. При этом их мучители хладнокровно объясняют, что пытают их не со зла, а просто потому что не хотят распространения чужой религии и испытывают к гайдзинам-проповедникам не больше ненависти, чем к выпалываемым сорнякам.

Вопреки распространенному мнению, Скорсезе никогда не отличался особой тонкостью ни с визуальной, ни, так сказать, с нарративной точки зрения. Свирепый «Таксист», прямолинейный, как боксерская двоечка в челюсть, «Бешеный бык», нарядный «Авиатор» и совсем уж камеди-клаб в виде «Волка с Уолл-Стрит» — все это кино для субботнего прайм-тайма Первого канала и для восторженных пересказов коллегам в курилке. «Молчание» в прайм-тайм никогда не покажут, но слегка тяжеловесный символизм Скорсезе здесь не просто считывается, но и буквально режет глаз. Лик Христа в отражении колодца, сделанный с помощью спецэффектов, не просто лишний, но и противоречит главной идее фильма — что находит только ищущий. Пьющий юродивый японец, положенные семь раз отрекающийся от героя Эндрю Гарфилда, словно вообще пришел сюда из какого-то другого фильма. Кульминационная сцена настолько все портит, упрощает и сглаживает, что хуже нее был бы только финальный титр «сегодня в Японии два миллиона христиан».

Примечательно, что главными демонами показанного Скорсезе ада оказываются не японские охотники на христиан, а отрекшийся от веры священник, которого герои в определенный момент все же находят. Симпатичный внешне герой Лиама Нисона при всей мягкости своих манер и убедительности речей страшен настолько, что от экрана в его присутствии хочется отвести взгляд. Пустая оболочка, оставленная Богом, убедительная в своем благополучии, ради которого оказалось нужно всего лишь отречься от веры. Не наступить на икону, не плюнуть на крест (эти древнеяпонские процедуры отречения от христианства в фильме тоже присутствуют), а именно принять для себя, что небеса не ответят на молитвы. Забыть о том, что не по силам Бог испытаний не дает. Да и вообще, наверное, нет никакого Бога-то.

«Молчание», по сути, фильм о том же, о чем любимый девочками «Ла-ла-лэнд»: об убийственном прагматизме. Убеждения, вера, мечта — от всего этого на определенном этапе жизнь предлагает отказаться, чтобы сохранить психическое здоровье, вкуснее есть, больше зарабатывать и крепче спать. Отречься не демонстративно, с разрывом на груди тельняшки, а именно что спокойно, внутри себя. В «Ла-ла-лэнде», правда, отрекшийся герой Райна Гослинга нашел утешение в музыке. В «Молчании» отрекшийся герой Гарфилда найдет утешение только на Страшном суде.