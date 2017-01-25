«Район №9» восьмилетней давности гораздо больше похож на настоящий фильм про инопланетян в Чертанове — там все напоминает нашу реальность: неприятные и мрачные блочные здания, неприятные и мрачные местные (чиновники, торговцы оружием и полицейские) и неприятные и мрачные, похожие на моллюсков, пришельцы, которые сами не понимают, как они прилетели на Землю и как им улететь обратно. И хотя создатели «Притяжения» не устают повторять, что идея картины родилась после беспорядков в Бирюлеве в 2013 году, их фильм для социального высказывания получился… слишком красивым, что ли. Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды» Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре» «Притяжение» именно что стремится быть красивым. Красиво падает придуманная в стиле Захи Хадид тарелка. Красиво разрушаются здания и автострады. По этим автострадам, если приглядеться, неторопливо едут маленькие машинки, но никто почему-то не сигналит и не старается в ужасе скрыться от неминуемой смерти. Случайно попавшим в кадр автомобилистам и невдомек, что специалисты по компьютерной графике наложат поверх безоблачного неба над их головами клубы дыма и всполохи пламени. Но какая разница, есть ли в кадре эти машины и как они едут, если падающая тарелка так хороша?

Дальше прекрасного будет еще больше. Северное Чертаново — едва ли не самый выразительный спальный район, проектировавшийся архитектором Посохиным как прообраз для городов коммунистического будущего. Больничные палаты, залы заседаний и кабинеты министерства обороны блещут стеклом и хромированной сталью. Вероятно, все это существует в действительности, но как отличается от унылых, покрашенных в зеленоватую или розоватую краску казенных кабинетов, в которых нам всем иногда приходится бывать. Глава чертановских гопников в исполнении Александра Петрова — мужчина хоть куда. Его невольный антагонист Риналь Мухаметов едва ли в чем-нибудь ему уступает: он красиво улыбается, красиво расхаживает по улице и даже красиво носит нелепую меховую шапку. Их герои просто обречены стать кумирами миллионов старшеклассниц. Помимо Петрова за гопников отвечают актеры Гоголь-центра Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин и Евгений Сангаджиев (их трио смотрится очень хорошо и требует отдельного фильма). Школьницы в исполнении Дарьи Руденок и Ирины Старшенбаум невероятно привлекательны. Даже сыгранный Олегом Меньшиковым военный комендант города — это по‑своему импозантный мужчина с грустными глазами, меньше всего похожий на безликого мужика в погонах из последнего выпуска новостей. Все это сияет и радует глаз. И, как ни удивительно, все это работает. Перед нами настоящая фантастика, а фантастике не стыдно быть красивой — достаточно вспомнить идеальные формы «Энтерпрайза» или прекрасные инопланетные пейзажи из «Звездных войн». В фантастике зрителю часто показывают невероятное и неправдоподобное, так почему бы не посмотреть на сияющие неземным блеском холлы антикризисного центра? Если мы верим в летающую тарелку в Чертанове, то почему бы не поверить и в ослепительные стеклянные панели московской больницы, в которой просыпается героиня Ирины Старшенбаум? Но стоит «Притяжению» опомниться и начать говорить про понимание «других» и природу человеческого, как фильму перестаешь верить. Реальность «Притяжения» — это иная, улучшенная российская реальность. И пусть в ней рушатся здания и гибнут люди, падающий в зоне отчуждения снег придаст происходящему особое очарование, а полицейские кони красиво побегут на камеру.