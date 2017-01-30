Губернатора Кировской области Никиту Белых задержали в Москве в гостинице «Лотте-Плаза» при получении второй части взятки, общий размер которой составил 400 тысяч евро.
«Вот чтобы ничего не разворовали, я лично и занимаюсь восстановлением храмов».
Никита Белых
При обыске в доме главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова обнаружили около 10 миллионов рублей, 400 тысяч долларов и 300 тысяч евро, которые впоследствии были возвращены.
«Думаю, таможенники заслуживают и большего. Это одна из ключевых для нашей экономики служб. И государева».
Андрей Бельянинов
Экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву было предъявлено обвинение в получении взятки за положительную оценку, позволившую НК «Роснефть» купить контрольный пакет «Башнефти».
«Баблу и злу внимаем равнодушно,
Добро и бедность вряд ли панацея.
Два полюса, а равно душу душат».
Добро и бедность вряд ли панацея.
Два полюса, а равно душу душат».
Алексей Улюкаев
В ходе обыска у губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина изъяли один миллиард рублей наличными.
«Указанные деньги не были моими накоплениями, а были только накануне моего задержания перемещены из служебного сейфа правительства Сахалинской области для временного хранения».
Александр Хорошавин
В ходе обыска по месту жительства у Дмитрия Захарченко, заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России, было изъято порядка 9 миллиардов рублей.
«Деньги эти не мои и были обнаружены не в моей квартире и не в моей машине. Меня всегда больше интересовала карьера».
Дмитрий Захарченко