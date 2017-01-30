В ходе обыска по месту жительства у Дмитрия Захарченко, заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России, было изъято порядка 9 миллиардов рублей.

«Деньги эти не мои и были обнаружены не в моей квартире и не в моей машине. Меня всегда больше интересовала карьера».