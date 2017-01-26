Сергей Минаев в костюме Hugo Boss.
Оксана Лаврентьева, Александр Раппопорт, Ксения Собчак.
Один из героев февральского номера Esquire — музыкант Кирилл Рихтер.
Таш Саркисян, Урсула Ким, Александр Цыпкин, Петр Лидов и Ольга Кузнецова.
Игорь Григорьев и Сергей Минаев.
Марина Жигалова-Озкан, Оксана Лаврентьева, Сергей Минаев и Ксения Собчак.
Выступление рэпера Хаски.
Герой февральского номера, писатель Саша Филипенко.
Саша Филипенко читает рассказы.
Максим Ползиков и Фатима Ибрагимбекова.
Сергей Минаев, Елизавета Минаева и Артак Гаспарян.
Герой февральского номера, музыкант Кирилл Рихтер.
Кирилл Рихтер, Максим Диденко, Елена Шестакова и Сергей Яковлев.
Павел Вардишвили, Артем Байбуз, Паня Кириллина и Мария Пирумова.
Анна Меликян и Анка Цицишвили
Ася Панютич, бренд-менеджер эксклюзивной французской водки Grey Goose.