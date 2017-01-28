В америке Трамп. В англии Brexit. В России уже третий год «крымчает». Ставить эти события в один ряд стало дурным тоном, но что поделать, если все самое интересное в мире теперь проходит с хэштегом #FuckTheEstablishment.

Минувший год запомнится как год масштабного поражения старых либеральных элит, долгие годы живших по воспетому журналом «Афиша» принципу «как скажем, так и будет». Обнаружилось, что в 2016-м «респектабельные» медиа решают далеко не все, а политический выбор все меньше зави- сит от навязанных мнений.

Победа Дональда Трампа в США, выход Великобритании из ЕС, «Крым-наш», а к ним еще можно добавить спор вокруг Патриарших, скандал прокурора Поклонской и даже хулиганскую Party Like a Russian Робби Уильямса — все эти разрозненные на первый взгляд события на самом деле имеют схожую природу. Все они — попытка мести «отсталого» большинства «продвинутому» меньшинству, превратившему первых в объект перманентных насмешек и фрустраций. Регулярное высмеивание образа жизни «других», их вкуса и языка, порицание их системы взглядов — все это в какой-то момент стало основным содержанием медиа, и русских в том числе. Стилисты, пластические хирурги, гламурные обозревательницы — с одной стороны; независимые эксперты, прогрессивные журналисты и просто «хорошие люди» — с другой — целенаправленно внушают зрителю/читателю, что он недостаточно красив, моден, сексуален, цивилизован, либерален, образован, совестлив.

В какой-то момент массы возмутились: «Что мы, рыжие, что ли?» И понеслось: «свинки замяукали, кошечки захрюкали…». Не ту революцию назвали оранжевой.

Это только на первый взгляд кажется, что заокеанские страсти страшно далеки от России. Удивительным образом в минувшем году настоящий трамп-пам-пам на российском ТВ произвело шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» — телевизионный ремейк классической пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион», до этого с успехом прошедший на Украине.

Несколько девушек-пацанок — тех, кого в интеллигентном обществе принято называть быдлом — поступают в современный институт благородных девиц, где их учат премудростям этикета и светским манерам. В ходе проекта участницы меняются внутренне и внешне и из провинциальной Элизы Дулиттл превращаются в прекрасных лебедей, в любой момент достойных украсить собой страницы журнала Tatler.

Кажется, ничего особенного, но именно «Пацанки» произвели эффект разорвавшейся бомбы, явив публике то самое «новое большинство», от которого так колбасит старый истеблишмент. Ту самую «Россию шансона», которую в хороших домах принято противопоставлять «России айфона».

Именно «Пацанки» стали первым за многие годы проектом на нашем ТВ, в котором аудитория узнала себя. Не в лице «молодых креативных стартаперов», живущих по принципу «все говно, а я весь в белом». Не в каменных лицах обколотых эмоциональным ботоксом звезд, чья жизнь окончательно подменила в сознании простых людей их собственную. А в невоспитанных, пьющих, матерящихся, но таких родных и понятных.

Но главное, «Пацанки» показали, что аудитория намного умнее и тоньше, чем принято считать демиургами от телеэкрана. Ведь история нового Пигмалиона совсем не о том, как правильно носить лабутены. Это история про запрос на достоинство и перспективу, про тонкую грань, которая определяет достойную жизнь.

Люди устали быть заложниками своей плохой кармы и социального дарвинизма. Они больше не хотят быть быдлом, послушным большинством, пресловутыми 86%. Они тоже хотят быть бенефициарами системы, хотят, чтобы вся эта махина медиа и политики обслуживала и их интересы, а не только раздутое эго номенклатурного нобилитета и паразитической культурной элиты.

Собственно, мы вернулись туда, откуда ушли сто лет назад: к эксплуатации человека человеком. Только вместо эксплуатации экономической борьба теперь предстоит с эксплуатацией символической. Поэтому даешь медиа без посредников! Коммуникацию без границ! И вечный брекзит до победного конца! ¦