В Китае запретили Pokemon Go.
Buzzfeed опубликовал непроверенный доклад о российском компромате на Дональда Трампа и спровоцировал дискуссию о журналистской этике.
Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись.
Финальный эпизод «Шерлока» в озвучке Первого канала попал в сеть за сутки до мировой премьеры.
В России завели первое дело по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»; фигурантом стал житель Грозного Асхаб Хизриев. По версии следствия, он не сообщил правоохранителям о намерении своего знакомого уехать в Сирию и примкнуть к террористам.
Петр Павленский эмигрировал из России и попросил политического убежища во Франции.
ЕСПЧ признал неправомерным «закон Димы Яковлева», запрещающий американцам усыновлять детей из России.
Австралия, Малайзия и Китай прекратили поиск пропавшего в 2014 году самолета MH370; за три года операции в Индийском океане удалось найти лишь один обломок.
Барак Обама, покидая пост президента США, смягчил приговор Челси Мэннинг, осужденной на 35 лет за кражу и передачу Wikileaks секретных документов Пентагона.
Конституционный суд счел невозможным для российских властей исполнение решения ЕСПЧ о выплате компенсации в 1,8 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа.
Советник президента США Келлиэнн Конуэй использовала выражение «альтернативные факты», комментируя данные о количестве людей, посетивших инаугурацию Дональда Трампа. Это спровоцировало рост продаж романа Джорджа Оруэлла «1984» в США
Мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла-Лэнд» получил 14 номинаций на премию «Оскар», повторив рекорд «Титаника» и «Все о Еве».
Власти Петербурга передали Исаакиевский собор РПЦ.
Госдума приняла в третьем чтении закон о декриминализации побоев в семье.
Дональд Трамп на 90 дней запретил въезд в США гражданам семи мусульманских стран — Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Судана, Ливии и Сомали, а также на 120 дней запретил прием беженцев.
Стало известно об аресте журналиста Владимира Аникеева, предполагаемого лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай», которая публиковала вскрытую переписку российских чиновников.