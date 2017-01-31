1. Никита Сологуб, 24 года, «Медиазона»

Главный поставщик макабрических историй для издания, ставшего хроникой текущих событий. Материал для текстов берет из уголовных дел глубокой провинции и никем не замеченных новостных заметок. Удостоился в 2016 году звания «Журналист года» по версии GQ за текст «Обвиняемый без головы» о том, как в городе Апшеронске Краснодарского края судили обезглавленный труп. Обвиняемый якобы ворвался ночью в дом родителей полицейского и в результате потасовки несколько раз ударил себя топором.

«Каково же было мое удивление, когда мне вынесли в порванном кульке целлофановом разрозненные мелкие кусочки костей темно-коричневого цвета. Просто кусочки, неизвестно чьи. У меня шок. Я говорю: «Где голова?» А вот голова. Я говорю: «Я брать ее не буду, это не голова, а непонятно чьи кости». И пишу отказ», — вспоминает Симкина".