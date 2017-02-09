Джейк Джилленхол в своем Facebook опубликовал видео на песню Finishing the Hat из бродвейского мюзикла «Воскресенье в парке с Джорджем» Стивена Сондхайма, в котором актер сыграет главную роль. Режиссером выступил Кэри Фукунага (режиссер и исполнительный продюсер сериала «Настоящий детектив», за который он взял премию «Эмми» за лучшую режиссуру).

Джилленхол уже играл на Бродвее в 2015 году — в пьсесе «Созвездия» (Constellations). В том же году актер появился в роли Сеймура в концертной версии мюзикла «Маленький магазинчик ужасов» (Little Shop of Horrors).