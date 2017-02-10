В черно-белом клипе фотографа и режиссера Антона Корбайна участники Depeche Mode находятся на пустынной площади индустриального города, перед ними маршируют мужчины в кепках, а девушки размахивают флагами. Дейв Гаан с трибуны призывает к переменам, вопрошая: «Кто принимает за тебя решения? Ты или твоя религия?» Его пиджак окрашивается в красный цвет, как и гитара Мартина Гора.

Spirit, 14-ый студийный альбом Depeche Mode, продюсировал Джеймс Форд, известный по работе с Florence and the Machine и Arctic Monkeys. Это первый релиз группы после выхода в 2013 году Delta Machine.

Альбом выйдет 17 марта, а в начале мая Depeche Mode отправятся в мировой тур. 13 июля музыканты выступят в Санкт-Петербурге, а 15 июля — в Москве.