Треклист:

Shirley Bassey — Light My Fire

Melba Moore — The Magic Touch

Willie Hutch — I Wanna Be Where You Are

Temptations — Love To The Music

The Isley Brothers — Between The Sheets

Al Green — I’m Glad You’re Mine

The Chosen Few — Candy, I’m So Doggone Mixed Up

Bobby Caldwell — What You Won’t Do For Love

Hot Chocolate — Love’s Coming On Strong

Eddie Floyd — Stealin' Love

The Sisters Love — Give Me Your Love

Gene Williams — Don’t Let Your Love Fade Away

Labi Siffre — Turn On Your Love

Bill Withers — Lovely Day

Chuck Bernard — The Other Side of My Mind

Michael Jackson — Rock With You

Willie Hutch — Lucky To Be Loved By You

Cannonball Adderley — Shake A Lady

Gloria Lynne — I Wish You Love