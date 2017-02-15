Новый клип группы «Ленинград» на песню «Кольщик» снимали в цирке в Твери — в видео фигурируют дресированные обезьяны, лошади и тигры, а все события идут задом наперед. В клипе снялась и Юлия Топольницкая, исполнительница главной роли в нашумевшем « Экспонате ».

«Встречайте, мою новую режиссерскую работу, клип «Кольщик» для группировки Ленинград. Огромное спасибо всей необъятной съемочной группе, и отдельное спасибо Сергею Шнурову за возможность устроить такой беспредел!» — написал Илья Найшуллер в своем Facebook.