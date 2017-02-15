Фрэнк Оушен впервые выступит на главном фестивале Хельсинки Flow Fest. В прошлом году музыкант после четырехлетней паузы выпустил визуальный альбом Endless и спустя два дня — альбом Blonde. Журнал Time присудил Blonde статус лучшего релиза 2016 года, а Rolling Stone назвал запись «доведенным до совершенства авангардным соулом».

В записи Blonde принимали участие Бейонсе, Кендрик Ламар, André 3000 и Джеймс Блейк, а продюсировал его сам Оушен вместе с Фарреллом Уильямсом, Tyler The Creator и Jamie xx.

Свое участие в фестивале подвердили также Райан Адамс, у которого в феврале выходит новый альбом Prisoner, а также электронщики из Moderat, рэпер Young Thug, британский продюсер и певец Sampha, Lana Del Rey, The xx и другие.

Фестиваль музыки и визуальных искусств Flow пройдет с 11 по 13 августа.