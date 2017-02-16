14 декабря 2016 года два человека стояли в лондонской квартире, склонившись над крошечной — размером с почтовую марку — микросхемой в оболочке из биосовместимого силикона.

Устройство не работало. Вернее, работало, но как-то невпопад: на столе, в карманах и даже в руках оно функционировало исправно. А там, где было задумано изначально — будучи прикрепленным к человеческому телу — нет. Основатели компании Cyborg Nest месяц назад имплантировали себе под кожу в центре груди тонкие титановые стержни.

Через пару часов им предстояло отправиться в дом имени святого Варнавы — особняк в центре Сохо, занятый в 2013 году благотворительной организацией по помощи бездомным. В интерьерах эпохи рококо собралась необычная публика — журналисты, футурологи, биохакеры и просто любители бодимодификаций. Они ждали их появления тех двух — людей, сумевших расширить спектр доступных им чувств и способов восприятия с помощью технологий.

Ливиу Бабич, один из основателей Cyborg Nest, подключил устройство к смартфону и заново откалибровал сенсор, а затем присоединил его к выступающим над поверхностью кожи штырькам.

Он начал поворачиваться вокруг своей оси, и в тот момент, когда его тело оказалось повернуто строго на север, почувствовал в районе груди вибрацию. Сработало. Можно было выдвигаться в Сохо на презентацию.

Считается, что люди познают окружающий мир с помощью пяти чувств. Зрение, слух, осязание, обоняние, вкус — этот список мы заучиваем наизусть еще в ранней школе. Это не так: на самом деле, чувств и органов восприятия больше. Например, мы обладаем термоцепцией — возможностью организма воспринимать тепло. Или проприоцепцией — ощущением положения тела в пространстве. Но гораздо более разнообразны чувства животных: киты и дельфины ориентируются в пространстве с помощью эхолокации, акулы могут похвастаться электрорецепцией, а пчелы видят окружающий мир в ультрафиолете. «Мы воспринимаем только малую часть реальности, — объясняет мне Ливиу Бабич через полтора месяца после лондонской презентации, сидя перед ноутбуком у себя дома. — Мы не видим бесконечное число окружающих нас цветов, не слышим всех звуков, не чувствуем магнитных полей — в общем, упускаем массу информации, которая окружает нас повсюду. Даже в этой самой комнате. Чтобы исправить эту несправедливость и позволить людям чувствовать невидимое, мы с коллегами и основали Cyborg Nest. Мы хотим слиться с природой, исследовать ее гораздо лучше, чем это было возможно ранее. И сделать это с помощью новых технологий».

Разговаривая с Бабичем, я понимаю, что передо мной не совсем обычный человек. Если вы попытаетесь найти о нем какую-то информацию, относящуюся к периоду до 2015 года, когда он только начал увлекаться биохакингом, то вряд ли сильно преуспеете. Ливиу Бабич привык не оставлять за собой следов. Во всяком случае, под своим настоящим именем. Целых пять лет его жизнь напоминала голливудский остросюжетный фильм: слежка по ночам, игра в кошки-мышки со спецслужбами авторитарных африканских государств, постоянный риск и миниатюрная шпионская камера в кармане. Все это время он работал на правозащитную организацию Videre, основанную в 2008 году двумя израильтянами. Их целью был сбор видеосвидетельств нарушения прав человека по всему миру: агенты Videre прилетали в авторитарные государства и вербовали там добровольцев, готовых с риском для жизни документировать свидетельства репрессий и военного произвола.

Работая на НКО, Бабич оставался настоящим фанатом технологий. Он разбирал на запчасти китайские шпионские камеры, чтобы разрабатывать собственные устройства: журнал Wired, в 2013 году писавший о деятельности Videre (разумеется, все герои материала были скрыты за псевдонимами), рассказывал, что однажды Бабич сделал шпионское распятие с незаметным объективом в центре креста.

В каком-то смысле логично, что работа в правозащитной организации, гуманизм и пристрастие к технологиям в конце концов и привели Бабича к открытию Cyborg Nest.

Первый (и пока единственный) продукт Cyborg Nest называется North Sense — это микросхема, спрятанная за слоем не вызывающего кожного раздражения силикона, плюс система креплений из титана. В каком-то смысле это очень простая штука: никаких кнопок, лампочек или динамиков — только USB-разъем для зарядки аккумулятора. North Sense не подключается к интернету, не сохраняет данные о ваших перемещения, не говорит с вами — устройство всего лишь вибрирует, когда вы поворачиваетесь телом к северу. «Управляется лишь самой природой», смеясь, замечает Бабич.

В общем-то говоря, мой собеседник — далеко не первый и даже не второй киборг на планете Земля. Один из партнеров Бабича по Cyborg Nest — британец Них Харбиссон, знаменитый человек с антенной на голове, страдающий редкой формой цветового дальтонизма. Камера на конце антенны преобразует цвета окружающего мира в звуковые вибрации и передает ему через кости черепа во внутреннее ухо. Таким образом, Харбиссон не просто может различать цвета, но и слышать их — весьма экзотическое умение. Его подруга, каталонская танцовщица Мун Рибас, ещё в 2013 году имплантировала себе в район локтя сейсмический сенсор, позволяющий чувствовать землетрясения в разных уголках планеты. Компании вроде BeBionic десяток лет разрабатывают и продают продвинутые биопротезы для инвалидов, управляемые силой мысли, а сотни и даже тысячи фанатов киберпанка во всему миру вживляют себе под кожу специальные NFC-чипы, запаянные в бсовосместимые стеклянные капсулы.

Но Ливиу Бабич отказывается ставить North Sense в один ряд с биопротезами, проводя четкую границу между изменением разума и модификацией тела. «Мы хотели дать пользователю новый опыт и сфокусироваться на новом, дополнительном чувстве, но без необходимости физически изменять тело. И это сработало. Наш продукт — не инструмент, который можно использовать в каких-то практических целях, например, для навигации. Это настоящее чувство, которое формирует наше восприятие реальности самым волшебным образом. Когда вы идете по земле, вы ведь не чувствуете, как именно нога касается земли? Во всяком случае, не уделяете этим ощущениям никакого внимания. Эта информация обрабатывается мозгом в фоновом режиме, чтобы вы могли сфокусироваться на более важных вещах. Так же и здесь: я ношу North Sense на груди каждый день вот уже более месяца, и мое восприятие реальности стало гораздо сильнее».

Основатели Cyborg Nest уверены, что мы стоим у истоков новой эры, когда технологии позволят нам гораздо лучше понимать мир и жить с ним в гораздо большей гармонии. «До декабря 2014 в мире было всего два человека с дополнительными органами — это Нил Харбиссон и Мун Рибас. Теперь к ним прибавились я и мой партнер Скотт Коэн: число таких людей увеличилось на 100%!» — смеется Бабич. Но уже в ближайшие месяцы таких людей станет гораздо больше. По предзаказам комплект North Sense стоимостью $350 был раскуплен в количестве более 250 копий: кажется, таких цифр не ожидали сами изобретатели. «Мы понятия не имели, какой будет спрос, — признается Ливиу Бабич. — Но сейчас мы видим, как устройство заказывают люди самых разных возрастов и профессий — адвокаты, бухгалтеры, футурологи, астронавты (!) и представители мира информационных технологий. У нас есть внушительная доля покупателей старше 40 и 50. Посмотрите на моего партнера Скотта Коэна: ему 50 и у него никогда не было ни татуировок, ни пирсинга. Но он уже полтора месяца ходит с «чувством севера», и в полном восторге».

Есть такой популярный вопрос, который особенно любят задавать друг другу дети, гики и фанаты высокобюджетных супергеройских блокбастеров: «какой суперспособностью вы хотели бы обладать». Если Cyborg Nest преуспеет, то многие из нас смогут отвечать на этот вопрос по‑новому: «у меня уже есть одна».