Истории Видео дня Хаски - «Панелька» Новый альбом рэпера «Любимые песни (воображаемых) людей» выйдет 1 апреля. видео дня Так же как и в предыдущих работах музыканта («Черным-черно» и «Пуля-дура»), в новом видео нет никакого сюжета, действующих лиц или визуальных эффектов. Клип минималистичный, черно-белый, в центре внимания — сам Хаски, одетый в спортивный костюм. Он все так же несколько угловато двигается и закрывает руками глаза, словно хочет развидеть эти панельные дома в Чертаново. Видеоряд сопровождается текстом о том, что «большинство людей были зачаты в панельных домах и в них же и умрут». «Панелька» — трек с нового альбома «Любимые песни (воображаемых) людей», который выйдет 1 апреля. Далее Видео дня: Кара Делевинь в коротком фильме для британского Esquire Далее Видео дня: оттенки Уэса Андерсона Первая видеоработа Хаски — клип на песню «7 октября» с острым политическим текстом. В нем не видно его лица — музыкант изначально не хотел его показывать. «Я жутко боюсь камеры — даже на концертах не открываю глаза. Пока я писал песни для себя и двадцати человек, с которыми пил пиво, было здорово. Как только начали подтягиваться левые люди, мне стало не по себе. Но у меня нет денег, чтобы нанять пул актеров, поэтому в остальных роликах в кадре только я. Людям нужна визуализация, а когда других ресурсов нет, приходится использовать тот, что есть. Если уж я стал рэпером и все мои друзья теперь меня «стебут», деваться некуда — приходится делать это интересно», — рассказал Хаски в интервью Esquire. видео дня видео дня Фотография: Владимир Васильчиков 20 февраля 2017 Далее Видео дня