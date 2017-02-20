Так же как и в предыдущих работах музыканта (« Черным-черно » и « Пуля-дура »), в новом видео нет никакого сюжета, действующих лиц или визуальных эффектов. Клип минималистичный, черно-белый, в центре внимания — сам Хаски, одетый в спортивный костюм. Он все так же несколько угловато двигается и закрывает руками глаза, словно хочет развидеть эти панельные дома в Чертаново. Видеоряд сопровождается текстом о том, что «большинство людей были зачаты в панельных домах и в них же и умрут».

«Панелька» — трек с нового альбома «Любимые песни (воображаемых) людей», который выйдет 1 апреля.