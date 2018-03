Фаворитом букмекеров вплоть до этого утра считался Кейси Аффлек, но когда мы заглянули на сайт GoldDerby , чтобы сверить часы, выяснилось, что за ночь его обогнал Дэнзел Вашингтон. За обоих актеров отдают свои деньги примерно по 37% участников тотализатора. Аргументы в пользу Кейси Аффлека — грустное лицо, победа среди десятков сообществ американских критиков, «Золотой глобус» и премия BAFTA. Но критики — никудышные аналитики (мы это знаем по себе): их ячейка в Лос-Анджелесе, например, за 20 лет отгадала лишь 2 «лучших фильма». BAFTA в этом году прошляпила Вашингтона в принципе: у него нет даже номинации. А «Золотой глобус» за последние 20 лет ошибся в 45% случаев. К тому же, далеко не все 93 члена Ассоциации иностранной прессы в Голливуде состоят в Киноакадемии, не говоря уже о региональных критиках. BAFTA — заведение крупное: 6500 участников против 6687 в Киноакадемии США. Но «двойное гражданство» тут редкость.

А вот за Дэнзела Вашингтона проголосовала Гильдия актеров США, и это серьезно. Киноакадемия ведь на 17% состоит из актеров (1158 человек). И эта гильдия не ошибалась в своих прогнозах уже 13 лет — с тех пор, как по (возможно, пьяной) ошибке наградила Джонни Деппа за «Пиратов Карибского моря».

Что говорит сердце?

Сердце вторит статистике: против Кейси Аффлека играют сразу три фактора. Во‑первых, его задним числом обвиняют в сексуальных преступлениях — а такие вещи в Голливуде насколько и распространен, настолько и нерукопожатны.

Во-вторых, как бы цинично это ни звучало, но в этом году имеет смысл ставить на черное. Афроамериканские актеры с огромнейшей вероятностью будут награждены за обе роли второго плана. Но устроит ли радетелей равенства, если на «Оскаре» выяснится, что чернокожие хороши лишь на вторых ролях? Скорее, нет. И вообще, если допустить, что цвет кожи имеет значение при голосовании (ну, мало ли), то получится, что пока белые актеры воруют друг у друга голоса, чернокожий электорат консолидируется вокруг Вашингтона. К слову, последний призыв Академии (а повестку вступить в закрытый клуб в прошлом году получили 687 человек) как раз ставил перед собой задачу сделать жюри менее белым и мужеподобным.

В-третьих, Вашингтон уже заработал за эту же роль премию «Тони». А выступить в киноадаптации театральной постановки не только актером, но и режиссером — это настоящий подвиг. Особенно если выступить успешно. Еще один штрих: после сравнительно недавних побед Мэрил Стрип и Дэниела Дэй-Льюиса стало ясно, что бог любит троицу. А два «Оскара» у Вашингтона уже есть.

На кого ставить?

Голосуйте за Вашингтона. Сделайте Америку great again.

Лучшая актриса

Что говорит статистика?

Что у Эммы Стоун все хорошо. За нее проголосовала многочисленная Гильдия актеров, точность которой в предсказании женских побед равна 75%. То есть в 21 веке было лишь четыре исключения из правил, причем последнее — 5 лет назад. На ее стороне BAFTA и «Золотой глобус» — впрочем, эти два компаса часто сбоят. Комедийные «глобусы» превращались в «оскары» всего трижды за последние пятнадцать лет, но два раза это были фильмы о музыке («Жизнь в розовом цвете» и «Пройти по черте»), а в третьем случае речь шла о молодой актрисе. BAFTA же предугадывала успехи актрис в трех случаях из шести последних. Впрочем, все это не имеет значения, потому что у преследовательниц Стоун наград вообще почти нет.

Что говорит сердце?

Что оно разбито игрой Эммы и что кроме статистики в этом голосовании важна интуиция. А она подсказывает, что средний 62-летний белый мужчина из Академии (да, это ее коллективный портрет) выберет молодую и нервную красавицу — как в последние годы уже было с Бри Ларсон и Дженнифер Лоуренс.

На кого ставить?

На Эмму Стоун. Если проиграем, будем утешаться, что ее строчка из «Ла-Ла Ленда» — This for the ones who dream foolish as they may seem — посвящена нам.

Лучшие роли второго плана

Что говорит статистика?

Гильдия актеров выбрала Махершалу Али из «Лунного света» и Виолу Дэвис из «Оград». С женщинами гильдия не промахивалась уже семь лет, а мужчин угадывает в 8 случаях из 10. Букмекеры до того верят в победу чернокожих актеров, что делают бессмысленными любые ставки на них. А 24 лучших аналитика GoldDerby безоговорочно присуждают победу Виоле Дэвис. И 23 их них не сомневаются в успехе Али.

Что говорит сердце?

Академии в этот раз важно позаботится о своей репутации после прошлогодней дискриминации чернокожих, и показать фигу Дональду Трампу. Но в то же время шансы картин с чернокожими актерами на награду за лучшую режиссуру и лучший фильм невелики. Поэтому отдуваться будут актеры. К тому же, и Виола Дэвис, и Махершала Али настолько прекрасны, что ни один из академиков не сможет уличить себя в малодушии. Он не подчиняется а конъюнктуре, он просто выбирает лучших. Дэвис и Али — как раз такие.

На кого ставить?

На Али и на Дэвис

Лучший адаптированный сценарий

Что говорит статистика?

Что вложив 1 доллар в «Прибытие», вы можете выиграть все 14, а вложив 13 долларов в «Лунный свет», выиграете лишь 2. То есть самый популярный кандидат очевиден. Драматургия «Лунного света» настолько хороша, что даже обошла в голосовании Гильдии сценаристов «Ла-Ла Ленд» и «Манчестер у моря», где была по случайности представлена в категории оригинальных, а не адаптированных историй. Точность прогнозов этой гильдии — лишь 50% за последние шесть лет. Чуть меньшей точностью (2 из 6 совпадения) может похвастаться британская премия BAFTA, которая вручила свой приз фильму «Лев». Но «Лев» — темная лошадка, которая проигрывает «Лунному свету» по всем остальным статьям.

Что говорит сердце?

«Лунный свет» — пронзительная картина об одиночестве и удивительно красивой и непостижимой структуре нашего мира, где каждый человек — остров и где каждый — сам себе светило. Наградить этот шедевр только за актерскую работу было бы несправедливо, а для победы в двух важнейших категориях (фильм и режиссура) ему не хватает веса. Поскольку академики, склонные раздавать всем сестрам по серьгам, они наверняка отметят его сценарий. К тому же, «Ла-Ла Ленд» представлен в категории оригинальных сценариев, а значит, он не отъест голоса у «Лунного света». Единственный тревожный звонок от интуиции: «Лунный свет» очень и очень похож на «Отрочество» — другую историю о трех периодах юности. А «Отрочество» осталось без всех важных сценарных наград.

На кого ставить?

На «Лунный свет».

Лучший оригинальный сценарий

Что говорит статистика?

Что шансы «Манчестера у моря» в 2,5 раза выше, чем у «Ла-Ла Ленда» — так считают букмекеры. Но на чем строится их оптимизм, сказать сложно. У фаворита есть премия BAFTA (которая в последние шесть лет предвосхищала «Оскар» в 50% случаев), но у его соперника есть «Золотой глобус». Так вот, последние четыре фильма с оригинальными сценариями, побеждавшие на «Золотом глобусе» («Бердмен», «Она», «Джанго освобожденный» и «Полночь в Париже» — сплошные комедии), в итоге брали «Оскар».

Что говорит сердце?

Что оно, сердце, любит «Ла-Ла Ленд» за что угодно (песни, пляски, наряды, вечное лето, встроенную культурную викторину, абсолютную гармонию с ценностями зрителей), но только не за сценарий. Потому что он слишком академичен и ретроспективен. Пересказ канонических историй интересует автора больше, чем рождение новой, и модернистский финальный поворот сюжета этого, в общем, не отменяет. Сценарий «Манчестера у моря» — совсем другое дело: в душах его тихих героев идет постоянная страстная работа. К тому же, это драма с юмором, а немного комедии в трагедии — это родовое пятно Голливуда. Наконец, «Манчестер у моря» — не из тех фильмов, которые хочется обделять: и если уж мы договораиваемся, что ему ничего не светит в актерских, продюсерской и режиссерской номинации, то давайте оставим ему сценарий.

На кого ставить?

Лучше «Манчестер у моря».

Лучший режиссер

Что говорит статистика?

«Золотой глобус» завоевал вундеркинд Дэмиен Шазелл, но в последнем десятилетии точность этой модели Земли — лишь 33%. Вертится, и то хорошо. BAFTA тоже на его стороне, но ее точность — как у монеты: 50%. Однако Премия гильдии режиссеров, опять же, ушла к Шазеллу — и вот это уже серьезно: 14 совпадений из 16 в новом веке. Правда, одна из ошибок связана как раз с мюзиклом: британцы оценили Роба Маршалла и его «Чикаго», в то время как американцы выбрали Романа Полански с «Пианистом». Но по совокупности заслуг режиссер «Ла-Ла Ленда» не оставляет соперникам шансов. Да и Райан Гослинг умеет не только танцевать, но и играть на пианино.

Что говорит сердце?

«Ла-Ла Ленд» — история триумфа режиссера над продюсерами. Шазелл решил выступить в жанре, который давно не делает кассу; пробился к продюсерам с идеей, родившейся еще в студенческом общежитии; убедил дать ему крупные по меркам фестивального кино деньги (30 миллионов). И в итоге доказал, что художник может быть успешнее коммерсантов. Потому что 340 миллионов в мировом прокате — не шутки. Рентабельность блокбастеров про супергероев — куда ниже. К тому же, если Шазелл победит, он станет самым молодым оскароносцем в истории. Текущему чемпиону, Норману Торогу, было почти 33, а Шазеллу едва исполнилось 32. Академики любят все это.

На кого ставить?

На Дэмиена Шазелла из страны «Ла-Ла Ленд».

Лучший фильм

Что говорит статистика?

«Глобусы» разделились между «Ла-Ла Лендом» (в категории комедий и мюзиклов) и «Лунным светом» (в категории драм), поэтому давайте называть их не глобусами, а полушариями. Однако погоду на церемонии Академии (в которой, повторимся, состоит 6 687 человек) делает отнюдь не Голливудская ассоциация иностранной прессы (с ее 93 участниками). Если обладателями «оскаров» и становятся фильмы с «глобусами», то в основном это драмы.

Но есть фантастически хорошая новость! В новом веке комедийно-музыкальный «глобус» лишь дважды привел свои фильмы к победе на «Оскаре». И обе эти картины были, барабанная дробь, мюзиклами про шоу-бизнес — то есть «Артистом» и «Чикаго». А если вспомнить, как академики голосовали за «Арго» и «Бердмена» — фильмы о важности Голливуда — то становится понятно, что эти престарелые нарциссы выберут «Ла-Ла Ленд». В конце концов, треть всех членов Академии за свою карьеру была номинирована на «Оскар», но лишь у каждого восьмого есть заветная статуэтка. Учитывая, что средний возраст академиков — 62 года (повторяемся, да!), то легко представить, с какими чувствами они смотрели фильм 32-летнего Дэмиена Шазелла.

Премия BAFTA тоже досталась «Ла Ла Ленду», но ее точность в этом десятилетии — лишь 40%. Гильдия продюсеров присоединилась к оде «Ла-Ла Ленду», а она за последние 10 лет ошибалась лишь дважды. Наконец, у «Ла-Ла Ленда» есть еще и награда от сообщества режиссеров. А оно невероятно прозорливо в угадывании соответствующего «оскара». И совсем запутаем вам головы, продолжив логическую цепочку: за последние 30 лет лучшая режиссура в 22 случаях обеспечила авторам и «оскар» за лучший фильм.

Что говорит сердце?

Казалось бы, награда в кармане, но есть одно «но». За последние 4 года «оскар» за режиссуру трижды уходил не в те же руки, что и «оскар» за лучший фильм. Постановщиков — Энга Ли, Альфонсо Куарона и Алехандо Иньярриту Гонсалеса — награждали за решение сложнейших творческих задач. В то время как лучшими фильмами становились маленькие картины с политическим подтекстом — «Арго», «12 лет рабства» и «В центре внимания». В этом году «Оскар» как никогда демонстративно стоит на страже социальной справедливости, поэтому эскапистский мюзикл может проиграть отличному, но все же ангажированному «Лунному свету» — драме о чернокожем гомосексуалисте. Так сказать, отморозить уши назло Трампу.

На кого ставить?

На «Ла-Ла Ленд». Но немного.