В воскресенье Лукас Хеджес сделает то, что делали многие великие актеры до него: 20-летний номинант на «Оскар» пойдет на церемонию вручения самой престижной кинонаграды вместе со своей мамой. Лукасу и его семье знакома суета кинопремий — его отец, режиссер и сценарист Питер Хеджес был номинирован в 2002 году за фильм «Мой мальчик» с Хью Грантом в главной роли (в категории лучший адаптированный сценарий).

«Я определенно воодушевлен происходящим. Я вырос, наблюдая за ежегодными вечеринками в честь «Оскара» в нашем доме. Это были восхитительные ночи. Это было похоже на сказку», — говорит Хеджес.

Игра Хеджеса в драме Кеннета Лонергана «Манчестер у моря» снискала положительные отзывы критиков задолго до каких-либо номинаций. Но шансов получить статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана у него немного — ему придется соревноваться с Махершалой Али («Лунный свет») и Джеффом Бриджесем («Любой ценой»). Но Лукаса это не сильно заботит: для него гораздо ценнее опыт, который он получил процессе работы над фильмом.

«Манчестер у моря» повествует о судьбе слесаря-социопата Ли Чендлера (Кейси Аффлек), который после смерти брата вынужден вернуться в родной городок, чтобы взять опекунство над племянником Патриком (Лукас Хеджес). Это фильм не только о серьезной личной трагедии героев. «Манчестер», как и большинство работ Лонергана, углубляется в изучение непростой человеческой природы: горя, отчаяния и способности проявлять чувство юмора в самые сложные моменты жизни. «Из этого фильма я узнал, что я ничего не знаю о горе, — говорит Хеджес. — Единственным способом сыграть сцену было полностью освободить сознание и принять тот факт, что персонаж не знает, как справиться с трагедией».

«Пожалуй, это лучшая роль тинейджера, написанная для кино, — говорит Хеджес. — Но самое главное — это с каким мастерством сняты некоторые сцены, они нелепы до трагизма. Вообще, есть что-то трогательное в том, сколько в «Манчестере» неловких сцен. Многие режиссеры почему-то обходят их стороной, а Кенни (Кеннет Лонерган. — Esquire) наоборот, делает на них акцент. Многие писатели не способны передать на бумаге диалоги, будто списанные из реальной жизни. Кенни — единственный в Америке, кто умеет. Как и в театре, все, что тебе нужно — это сценарий. Просто загляни в него. Он отвечает на все вопросы. Именно так Кенни делает фильмы. У него все разложено по полочкам».

В работе над ролью Хеджесу помог его партнер по фильму Кейси Аффлек, тоже номинированный на «Оскар» за лучшую мужскую роль. «Он научил меня полностью отдаваться роли, это действительно очень важный опыт для меня», — делится Хеджес.

Получит он статуэтку или нет, в его карьере так или иначе произошел перелом. И не потому, что ему теперь предлагают тонны проектов. Просто Хеджес теперь знает наверняка, насколько он любит свою работу. И он планирует подготовить речь для Оскара — на всякий случай, не хочет нервничать во время церемонии.