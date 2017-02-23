Интерес к «Оскару» стремительно падает. Для сравнения: в 2014 году трансляцию церемонии посмотрели около 43 млн человек, а в 2016-ом — уже около 34 млн. В этом году, по всей видимости, ситуация не изменится: опросы показали, что большинство американцев не могут назвать ни один из девяти фильмов, претендующих на звание лучшей картины.

Положение дел не улучшил Леонардо Ди Каприо, который в прошлом году получил долгожданную статуэтку и убил самую яркую кинематографическую интригу XXI века. Заменителя мема про «Оскар» и Лео с тех пор не появилось, поэтому в преддверии очередной оскаровской буффонады Esquire вспоминает живых кинодеятелей, которых академики постоянно номинируют, но упорно не награждают.

Гленн Клоуз

«Таинственный Альберт Ноббс» (2011)
«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

Ветерану кинематографа Гленн Клоуз не могут вручить «Оскар» с 1983 года (Ди Каприо со своим оскаровским проклятием еще учился в школе). У нее шесть номинаций, причем почти все пришлись на 80-е. Клоуз номинировали чуть ли не ежегодно: 1983 — «По Гарпу»; 1984 — «Большое разочарование»; 1985 — «Самородок»; 1988 — «Роковое влечение»; 1989 — «Опасные связи».

В 2012 году после длительного затишья последовала номинация за «Таинственного Альберта Ноббса». И вроде бы звезды сошлись: прославленная актриса, шестая попытка, роль женщины, вынужденной в XIX веке притворяться мужчиной, — но в итоге свой третий «Оскар» праздновала Мэрил Стрип.

В связи с этим стоит вспомнить коллег Гленн Клоуз, тоже ветеранов кинематографа — Альберта Финни и Эда Харриса. У первого пять номинаций и последняя в 2001 году, у второго четыре номинации и последняя в 2003 году.

Эми Адамс

«Прибытие»

Эми Адамс все больше напоминает женский аналог Ди Каприо. Они примерно одного возраста, оба считаются талантливейшими актерами своего поколения и играют мощные драматические роли. И если Ди Каприо выиграл «Оскар» с пятого раза, то Адамс пошла дальше — у нее уже пять номинаций без побед.

В этом году ожидалась шестая, причем у актрисы было в активе не один, а сразу два фильма, за которые ее могли отметить: «Прибытие» и «Под покровом ночи». Номинации не случилось — да и зачем, если «Оскар» все достанется Эмме Стоун за роль в «Ла-Ла Ленде»?

К слову, Ди Каприо и Адамс играли романтическую пару в «Поймай меня, если сможешь» (в контексте «Оскара» название ленты приобретает особый смысл).

Мишель Уильямс

«Манчестер у моря»

Она играла и нелюбимую мужем-гомосексуалистом домохозяйку (первая номинация, «Горбатая гора»), и страдающую от кризиса отношений женщину (вторая номинация, «Валентинка»), и Мэрилин Монро (третья номинация, «7 дней и ночей с Мэрилин»). В «Манчестере у моря» Уильямс исполняет едва ли не самую трагичную роль в карьере. И зарабатывает четвертую бесперспективную номинацию. Скорее всего, «Оскар» уйдет Виоле Дэвис за «Ограды».

Но ничего, у Мишель все впереди — она пытается выиграть «Оскар» всего 11 лет (другому номинанту 2017 года Джеффу Бриджесу, например, понадобилось пять попыток и 38 лет).

Аннет Беннинг

«Детки в порядке»

У Аннет Беннинг четыре номинации. Первая была 26 лет назад за роль в «Кидалах», последняя — шесть лет назад («Детки в порядке»). За это время она успела сыграть актрису (академики любят фильмы про Голливуд, кино, актеров) и лесбиянку (академики любят фильмы про секс-меньшинства).

В половине случаев актриса проигрывала Хилари Суонк, она младше Беннинг на 16 лет и у нее две победы из двух номинаций. Впервые актрисы соревновались в 2000 году. У Беннинг тогда была вторая номинация на «Оскар» и приз Гильдии актеров.

Как правило, гильдия в своих прогнозах не ошибается: в XXI веке лишь пять актрис вслед за призом гильдии не получали «Оскар» в категории «лучшая женская роль». Для четырех из них это не особо обидно: Мэрил Стрип и Джули Кристи к тому моменту уже были лауреатками «Оскара», Рене Зеллвегер получила его год спустя, а Виола Дэвис получит в этом. Не при делах только Беннинг.

В 2017 году ожидается экранизация чеховской «Чайки», где у Беннинг партия Ирины Аркадиной — а это роль вполне себе оскаровского разлива.

Кстати, в 2011 году Беннинг соперничала как раз с Мишель Уильямс (при полном отсутствии интриги «Оскар» ушел Натали Портман). С Гленн Клоуз Беннинг роднят роль маркизы де Мертей в разных экранизациях «Опасных связей» и режиссер Стивен Фрирз, который поочередно привел актрис к номинациям на «Оскар».

Роджер Дикинс

Роджер Дикинс — один из самых почитаемых и востребованных операторов современности, любимый оператор братьев Коэн и Дени Вильнева. Он номинировался издевательские 13 раз.

Доходило и до абсурда. В 2008 году Дикинс выдвигался сразу за два фильма — «Старикам тут не место» и «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». И все равно остался без «Оскара».

Майк Ли

Классик британского кинематографа Майк Ли («Обнаженная», «Тайны и ложь») имеет призы Берлинского, Каннского, Венецианского фестивалей, BAFTA, испанской «Гойи». И у него семь номинаций на «Оскар» — две режиссерские и пять сценарных. Тут справедливо вспомнить куда менее выдающегося британского постановщика Тома Хупера, удостоенного «Оскара» с первого же раза в 2011 году за «Король говорит».

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Список актеров с тремя номинациями заслуживает отдельной статьи. Хоакин Феникс, Марк Руффало, Джонни Депп, Лора Линни, Мишель Пфайффер, Сигурни Уивер и так далее.

Особые случаи — Итан Хоук, Брэдли Купер и Брэд Питт. У Хоука четыре номинации — две актерские и две сценарные. У Купера и Питта по три актерские номинации. У Купера также есть одна продюсерская номинация, у Питта — две продюсерские, одна из которых победная. В общем, если вы запутались, у Брэда Питта имеется «Оскар», но за продюсерскую деятельность.

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С другой стороны, этих людей хотя бы регулярно номинируют. Есть актеры, которых академики предпочитают не замечать вовсе. Скажем, Джейк Джилленхол. Первая и последняя номинация у него была в 2006 году за гей-драму «Горбатая гора» (роль скорее провокационная, нежели хорошая). За 10 лет Джилленхол из флегматичного скупого на эмоции юноши превратился в отличного актера. В его фильмографии уйма разнообразных прекрасно сыгранных персонажей (в «Пленницах», «Стрингере», «Левше», «Разрушении» и прочих фильмах). Для академиков же актера как будто не существует. Впору говорить о синдроме Джилленхола.