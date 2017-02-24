Незамеченный зрителями и критиками, «Реальный Слендермен» хорошо отрезвляет после очередной истерии вокруг детских самоубийств. Премьера состоялась незадолго до того, как снова пошли пересуды из-за детских групп смерти в Instagram и «ВКонтакте», зловещих хэштегов и садистских заданий анонимов, но охотники на синих китов и остальная встревоженная общественность пропустили фильм Ирен Тейлор Бродски. С одной стороны, понятно почему: в России документалки без праведного гнева и милашек-корги смотрят только на фестивалях, а в «Реальном Слендермене» нет ни того, ни другого. Но все же это странное упущение, ведь история об американских школьницах как по заказу предоставляет главное, чего недостает нарративу о школьниках в беде: настоящую кровь вместо красных капиллярных бусинок на тонких руках.

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

В мае 2014 года 12-летние Морган Гайзер, Анисса Вайер и Пейтон Лютнер пошли играть на отшибе городка Уокешо в Висконсине. У Морган был с собой кухонный нож, им она 19 раз ударила Пейтон и вместе с Аниссой оттащила раненую подругу в лес. Пейтон, однако, не умерла и сумела выползти на дорогу, где ее заметил велосипедист. Врачи спасли девочку, а двух других быстро нашла полиция. Те не стали отпираться и выложили все как есть: они пытались принести Пейтон в жертву Слендермену, чтобы стать его приспешницами, а заодно убедиться в его существовании и уберечь родителей от погибели.

Слендермен — это высокое человекоподобное создание с вытянутыми конечностями и бледной кожей, в костюме и галстуке, иногда со щупальцами на спине, но всегда без лица. Его придумал художник Эрик Кнудсен в 2009 году, когда за 15 минут набросал коллаж для фотоконкурса на тему всякой чертовщины. После этого Слендермен вошел в сетевой фольклор и стал героем любительских веб-сериалов и видеоигр, бесчисленных фанфиков, стихов и картинок, а Sony собирается снять о нем полнометражный хоррор.

В фильме Бродски культуролог, психолог, теоретик медиа, нейрофизиолог разбираются в феномене Слендермена; родня Морган и Аниссы недоумевает; Лютнеры сниматься отказались. Образ Слендермена возводят к Крысолову из сказки братьев Гримм, но чудовище это все-таки очень современное. Его строгий костюм, голова без лица и привычка незаметно следить за детьми символизируют анонимную власть толпы, интернета и камер наблюдения. Поверье гласит, что достаточно однажды о нем подумать — и уже никогда от него не отделаешься.

Правда, Слендермен — противоречивый персонаж: одних он губит, а другим сулит спасение через те же анонимность и способность раствориться. Недаром после убийства Морган и Анисса собирались сбежать в его особняк посреди заповедника. Это чисто американский сюжет: дом в лесу одновременно воплощает и страхи зверствующих колонизаторов на чужой земле, и гармоничный синтез культуры и природы. Философ Ральф Уолдо Эмерсон писал, что среди деревьев человек избавляется от невзгод, возвращает детское мироощущение и превращается в бесплотного наблюдателя. Американские художники XIX века любили рисовать захватывающие дух пейзажи, а на одной из самых известных картин того периода, на «Виде с горы Холиок, после грозы» Томаса Коула, заметна едва различимая фигура человека, как на фотоколлажах со Слендерменом.

Один из экспертов в фильме не вполне точно называет Слендермена мемом. На самом деле, Слендермен, резня в Висконсине или истории с синим китом содержат мемы, а сами по себе всего лишь вирусные оболочки. Эта навязшая в зубах биологическая метафора позволяет понять, почему безликое чудище стало таким популярным.

Что с ее помощью нельзя объяснить, так это почему одни люди заражаются, а другие нет, почему кто-то только передает «вирус», а люди вроде Морган и Аниссы тяжело «болеют». На допросах, снятых беспристрастной камерой под потолком, девочки дают сбивчивые показания. Может, они врут или боятся. А может, они запутались в сложном культурном коде, и тогда причины случившегося в тот майский вечер следует искать в них самих и в их окружении, а не в интернете. Бродски находит их в травле, нелюдимости и душевных расстройствах и проводит границу обобщений, которую обеспокоенные резонеры пропускают, как пропустили «Реального Слендермена».