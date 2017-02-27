«Ла-Ла Ленд» в общей сложности получил шесть статуэток: Эмма Стоун стала лучшей актрисой, Дэмьен Шазелл получил приз за лучшую режиссуру, награду получил также композитор Джастин Хервиц за саундтрек и заглавную песню City Of Stars. Также «Ла-Ла Ленд» выиграл в категориях «лучшая операторская работа» и «лучшая работа художника-постановщика».

Перед вручением награды за лучший фильм на церемонии произошел конфуз: актриса Фей Данауэей назвала победителем картину Дэмьена Шазелла, но потом было объявлено , что это ошибка. В итоге статуэтку получила драма «Лунный свет».

В категории лучший актер победил Кейси Аффлек, сыгравший в драме «Манчестер у моря». Лучшим актером второго плана признали Махершалу Али («Лунный свет»), а лучшей актрисой второго плана — Виолу Дэвис («Ограды»).