Создатели «Ла-Ла Ленда» уже стояли на сцене со статуэтками в руках, когда было объявлено, что произошла ошибка и на самом деле в этой категории выиграла драма «Лунный свет».

Как выяснилось, актерам Фэй Данауэй и Уоррену Битти, которые объявляли победителя, выдали неправильный конверт: на нем было написано «Эмма Стоун. Ла-Ла Ленд».

Продюсер мюзикла Джордан Горовиц, стоя на сцене, показал карточку с названием «Лунного света». Ведущий Джимми Киммел попытался снять напряжение шуткой: «Я знал, что мне удастся все испортить».

Уже после вручения награды режиссер «Лунного света» Барри Дженкинс заявил, что случившееся лишило его дара речи. «Я никогда еще с таким не сталкивался. Последние 20 минут моей жизни были просто безумием».