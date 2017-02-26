Blackberry Bold

Можете считать, что материал написан откуда-то из дома престарелых — но я до сих пор считаю, что набирать тексты на полноценной QWERTY-клавиатуре было гораздо удобнее, нежели на сенсорном экране айфона! И ничего более совершенного для этих целей, чем линейка Blackberry Bold, человечество еще не придумало.

Siemens S25

Если бы эта модель телефона была женщиной, то уже через пару месяцев на ней можно было б жениться. Шутка ли — аппарат появился летом 1999 года, и до сих пор является настоящим образцом классического технологического дизайна а-ля «поздние девяностые». Да, он весил 125 граммов и там ещё была торчащая из корпуса антенна — зато телефоном можно было отбиваться гопников в переулках, а время работы в режиме ожидания составляло до 200 часов.