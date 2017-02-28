В НАСА обнаружили систему из семи планет, на трех из которых возможна жизнь. [1]

ФСБ ввела пограничную зону с Белоруссией в Псковской, Смоленской и Брянской областях. В ведомстве объяснили, что это нужно для «создания условий для охраны госграницы» (Белоруссия незадолго до этого разрешила безвизовый въезд на срок до пяти суток гражданам 80 стран). Александр Лукашенко раскритиковал решение и обвинил Россию в нарушении международных договоров. [2]

РАН признала гомеопатию лженаукой. [3]

Сразу пять руководителей регионов сложили свои полномочия в феврале. В отставку ушли: губернатор Пермского края Виктор Басаргин, Бурятии — Вячеслав Наговицын и Карелии — Александр Худилайнен, а также глава Новгородской области Сергей Митин и Рязанской — Олег Ковалев. [4]

РПЦ официально получила в пользование Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге, который ранее был в управлении музея-памятника Исаакиевский собор. [5]

Алексея Навального повторно приговорили к 5 годам условно по делу «Кировлеса». [6]

В Донецке убили командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви. [7]

Руководство Playboy признало ошибкой отказ от эротики после года без обнаженных женщин. [8]

Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку после контактов с российским послом Сергеем Кисляком. В своем заявлении он признал, что предоставил неполную информацию о содержании разговоров с российским дипломатом. [9]

В Малайзии убили Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына. Он умер после того, как ему на лицо набросили ткань с отравляющим веществом. [10]

Главный приз World Press Photo получил фотограф Бурхан Озбилиджи за снимок убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. [11]

Трамп назвал «врагами американского народа» пять ведущих СМИ страны: The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN. [12]

Верховный суд постановил овободить Ильдара Дадина — первого в России осужденного по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения уличных мероприятий. [13]

Nokia представила обновленную версию легендарной модели 3310.[14]

Несколько столичных новостей: вейпы приравняли к обычным сигаретам [15] , хрущевки снесут [16] , а в метро упразднят должность дежурного у эскалатора [17] .

Россия признала паспорта ДНР и ЛНР. [18]

В Нью-Йорке умер постпред России в ООН Виталий Чуркин. [19]

На церемонии «Оскар» перепутали конверты и случайно объявили «лучшим фильмом» мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд».[20]