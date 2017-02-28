В НАСА обнаружили систему из семи планет, на трех из которых возможна жизнь.
ФСБ ввела пограничную зону с Белоруссией в Псковской, Смоленской и Брянской областях. В ведомстве объяснили, что это нужно для «создания условий для охраны госграницы» (Белоруссия незадолго до этого разрешила безвизовый въезд на срок до пяти суток гражданам 80 стран). Александр Лукашенко раскритиковал решение и обвинил Россию в нарушении международных договоров.
РАН признала гомеопатию лженаукой.
Сразу пять руководителей регионов сложили свои полномочия в феврале. В отставку ушли: губернатор Пермского края Виктор Басаргин, Бурятии — Вячеслав Наговицын и Карелии — Александр Худилайнен, а также глава Новгородской области Сергей Митин и Рязанской — Олег Ковалев.
РПЦ официально получила в пользование Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге, который ранее был в управлении музея-памятника Исаакиевский собор.
Алексея Навального повторно приговорили к 5 годам условно по делу «Кировлеса».
В Донецке убили командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви.
Руководство Playboy признало ошибкой отказ от эротики после года без обнаженных женщин.
Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку после контактов с российским послом Сергеем Кисляком. В своем заявлении он признал, что предоставил неполную информацию о содержании разговоров с российским дипломатом.
В Малайзии убили Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына. Он умер после того, как ему на лицо набросили ткань с отравляющим веществом.
Главный приз World Press Photo получил фотограф Бурхан Озбилиджи за снимок убийства российского посла в Турции Андрея Карлова.
Трамп назвал «врагами американского народа» пять ведущих СМИ страны: The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN.
Верховный суд постановил овободить Ильдара Дадина — первого в России осужденного по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения уличных мероприятий.
Nokia представила обновленную версию легендарной модели 3310.[14]
Несколько столичных новостей: вейпы приравняли к обычным сигаретам
Россия признала паспорта ДНР и ЛНР.
В Нью-Йорке умер постпред России в ООН Виталий Чуркин.
На церемонии «Оскар» перепутали конверты и случайно объявили «лучшим фильмом» мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд».[20]