<p>Отель Julia Dumna. </p> <p>Гостиница на 60 номеров, открытая в 2007 году, отличалась роскошным интерьером и сочетанием различных архитектурных элементов.</p> <p>Стоимость номера: $60−140</p>
Отель Julia Dumna.
<p>Отель Baron.</p> <p>Гостиница Baron, старейшая в Сирии, была построена в 1909 году, принимала королей и президентов, а в 2015 году попала под минометный обстрел.</p> <p>Стоимость номера: $50−150</p>
Отель Baron.
Отель Baron.
Отель Baron.
<p>Carlton Citadel Hotel. </p> <p>Здание гостиницы «Цитадель» сети Carlton было разрушено в мае 2014 года при взрыве бомбы, заложенной у средневековой крепости неподалеку.</p> <p>Стоимость: от $120</p>
Carlton Citadel Hotel.
Carlton Citadel Hotel.
<p>An-Nasr Al-Jadid. </p> <p>Гостиница, по сути бутик-отель на 13 номеров, размещалась в здании XVIII века в центральном районе Алеппо.</p> <p>Стоимость номера: от $12</p>
Гостиница An-Nasr Al-Jadid.
Гостиница An-Nasr Al-Jadid.
<p>Отель Qasr Raghdan.</p> <p>Небольшая гостиница неподалеку от центра сирийской столицы привлекала туристов низкими ценами и старейшим в городе кафе.</p> <p>Стоимость номера: от $9</p>
Отель Qasr Raghdan.
Отель Qasr Raghdan.
Отель Qasr Raghdan.