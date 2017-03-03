Позорным провалом завершился прокат «первого российского фильма о супергероях» «Защитники». Да, да, именно провалом. За победными реляциями о 223 миллионах сборов скрывается вполне себе объективная коммерческая катастрофа. Если верить режиссеру Сарику Андреасяну, фильм стоил 400 миллионов, а по словам продюсера Андреасяна (уже другого — Гевонда), создатели надеялись повторить прокатный успех фильма «Вий», то есть собрать где-то 1,2 миллиарда. Но что-то пошло не так. В лучшем случае к финалу «Защитники» доберутся до 300 миллионов, и уже это будет чудом.

Если пристально взглянуть на внушительную сумму сборов за первый уикенд — 201 млн рублей, — то обнаружится любопытная деталь. Уверенный старт в четверг, а затем — последовательное падение сборов фильма: на 35% на второй день, еще на 25% на третий день и т. д. По сравнению с первым днем проката сборы «Защитников» к концу уикенда упали на 64%. Все эти цифры требуют каких-то пояснений. Итак.

Многие десятилетия мировая киноиндустрия жила по принципу: результат первого уикенда показывает эффективность рекламной кампании, результат второго — качество фильма. Это утверждение было верно до появления и широкого распространения социальных сетей. Сегодня зритель может уже в четверг прямо из зала кинотеатра написать в твиттер «фильм — полный шлак», и на этом успешный прокат картины закончится, не начавшись. Надо сказать, что такое все-таки происходит не часто: да, обычно уже по четвергу становится понятно, сколько кино соберет денег за уикенд, но чтобы в пятницу было падение — это чрезвычайно редкое явление. Обычно фильм собирает сумму А в четверг, немного улучшает результат в пятницу, на субботу приходится пик сборов, а в воскресенье зрители в кино ходят уже меньше (даже на успешные фильмы), потому что завтра в школу, на работу и вообще: понедельник — день тяжелый.

Соответственно, когда на второй день проката ваш фильм валится аж на треть, знайте: зрителю кажется, что вы сняли шлак. Но это не главное. Неудача Сарика Андреасяна — это не просто повод позлорадствовать над скандальным режиссером, это по‑настоящему хорошая новость как для едва стоящей на ногах российской киноиндустрии, так и для российских зрителей.

Если вы помните, в 90-х один журналист спросил у популярного тогда поп-музыканта Богдана Титомира, почему он поет такие чудовищные песни? «Ну а че, пипл хавает», — ответил автор. Выражение «пипл хавает» и определило вектор развития российской поп-музыки на ближайшие пару десятилетий. Если бы сейчас российские зрители проглотили «Защитников» и поддержали их авторов рублем, это было бы знаком для всех кинопроизводителей: не важно качество, не нужен сценарий, к черту production value — пипл схавает, главное, чтобы про «супергероев».

Почти все интервью режиссера и продюсера Андреасянов были основаны на двух утверждениях: первое — нет, мы не копируем «Мстителей» Marvel, это целиком наша родная придуманная концепция, и второе — мы очень любим жанр фильмов о супергероях, все их смотрим, сделаем так, как понравится поклонникам. Мы, конечно, не можем залезть в их головы и узнать, правда ли они думают, что понимают что-то про супергероев. Но мы точно можем оценить результат: фильм снят человеком, который не то что плохо понимает режиссуру, он совсем не понимает жанр и правила, по которым подобные фильмы сегодня снимают.

«Защитники» построены строго на заимствованной идее команды супергероев, дающих отпор суперзлодею («Мстители»), и попытке вписать эту концепцию в доминирующую в сегодняшней России ностальгию по СССР. И ведь самое смешное, что авторы даже не учли опыт той самой вселенной Marvel, которую они пытаются копировать. Одна из широко известных историй о продюсере Marvel Кевине Файги гласит: больше всего времени он потратил, убеждая руководство Disney сначала представить всех мстителей зрителям в сольных фильмах и только потом выпускать их на экраны ансамблем. Если мы не расскажем о каждом из героев, о том, что ему дорого, какова его мотивация, каким он видит мир — не представим зрителям объемного персонажа, то он просто не сможет полноценно ему сопереживать в фильме о команде супергероев. Именно поэтому, несмотря на серьезное сопротивление менеджмента, сначала были сольные фильмы о Железном Человеке, Капитане Америке и Торе. Чтобы когда зрители встретили их всех вместе в «Мстителях», они уже были старыми знакомыми, чья судьба зрителей заботит. Такой аккуратный подход, требующий кропотливого труда, многомиллионных инвестиций и многих лет времени, безусловно, окупился. Но «Защитники» решили опыт старших товарищей игнорировать — давайте прямо сразу всех. Авторам этого кинофильма идея долгого кропотливого труда в принципе, кажется, не близка.

Последние десять лет супергеройский жанр стремительно взрослеет, старается уйти от героической «ванильки». То есть год за годом талантливые авторы добавляют в этот сугубо развлекательный жанр человеческую драму. Да, добавляют чайной ложкой, но в мире, в котором есть трилогия Нолана о Черном рыцаре, невозможно уже представить фильм типа, скажем, «Зеленого фонаря». Точнее так: возможно, но с очевидным результатом. Поэтому в «Людях Икс» говорят о трагедии Холокоста, наделяя суперзлодея Магнето убедительной взрослой мотивацией. Поэтому даже в глянцевой вселенной Marvel появляется вполне взрослый конфликт. В «Гражданской войне» герои воюют в первую очередь друг с другом, злодей в фильме вызывает сочувствие, а действия супергероев подвергаются моральному анализу: а стоит ли спасение мира жизни невинных людей? Да, это очень детский уровень драмы, но за этими продюсерскими решениями стоит понимание очевидного: аудитория стала взрослее, она не может жить исключительно трюками и спецэффектами. Но и это соображение ускользнуло от авторов «Защитников».

Ну и, наконец, сегодняшнее поколение супергеройских фильмов появилось не вдруг и не просто так, это результат более чем 70 лет развития комиксовой культуры в Америке. Мысль о том, что можно просто взять и механически скопировать результат, перенеся действие на русскую почву, в принципе абсурдна.

Есть один очень важный фактор, влияющий на все российское кино в целом: любой русский фильм идет к зрителю «через не хочу». В этом есть определенная вина самих производителей, в начале кинотеатрального бума неоднократно обманывавших публику, но, как бы то ни было, сегодня агрессивный скепсис зрителей по отношению к русским фильмам распространяется как на проекты этого скепсиса заслуживающие, так и на по-настоящему качественные фильмы. При этом сама индустрия показывает, что с качеством дело обстоит отнюдь не погано. «Самый лучший день», «Экипаж», «Дуэлянт», «Ледокол», «Викинг», «Притяжение» — вне зависимости от их успеха каждый из этих фильмов — штучный продукт, за который никому не стыдно. Они могут нравиться или не нравиться, но, повторюсь, каждый из них является полноценным высказыванием: будь то чистым жанром или авторским взглядом на историю. В ситуации, когда индустрия буквально зубами выгрызает себе доверие родного зрителя, предлагать этому самому зрителю некачественную подделку — это серьезная гадость всему киносообществу.

И, наверное, все эти рассуждения были бы несостоятельны, если бы мы с вами сравнивали только теплое с мягким: то есть только «Защитников» со взрослыми вселенными DC Comics и Marvel. Но делать это совершенно не обязательно. Буквально за несколько дней до премьеры «Защитников» в сети состоялась премьера короткометражки «Майор Гром», основанной на серии комиксов издательства Bubble. Вот уже пять лет Артем Габрелянов занимается в нашей стране довольно странным делом: руководит издательством комиксов. За это время он не только не бросил это гиблое занятие к чертям собачьим (что уже достижение), он вырастил несколько полноценных комиксовых серий с качественными героями и приучил свою, пусть небольшую в масштабах страны, аудиторию читать комиксы. И сейчас в студия Bubble логичным образом задумались о возможной экранизации, но, в отличие от «Защитников», не пошли в Фонд кино просить на это госденег, а сначала запустили на собственные средства пробный шар: сняли короткометражный фильм про Майора Грома и бесплатно выложили его в сеть.

Короткометражка Bubble, мягко скажем, далека от идеала. Но важно не это. В отличие от «Защитников», к «Майору Грому» не может быть претензий в халтуре. Это искренняя попытка рассказать историю, показать героя. Люди сняли фильм про своего героя, которого они растили пять лет. Растили бережно, тратили деньги, придумывали — они имеют полное право делать с ним что хотят, и их невозможно обвинить в желании срубить быстрого бабла на отечественной аудитории. В этом смысле именно за «Майором Громом» будущее в глобальном понимании слова (и 3,8 миллиона просмотров эту мысль скорее подтверждают). За проектом, который бережно развивают люди, которые его искренне любят и понимают лучше всех. Ну а про «Защитников» мы забудем уже на следующей неделе.