«Логан»

Новый фильм в серии о «Людях Икс», удостоился редкой для блокбастеров чести — попал во внеконкурсную программу Берлинского кинофестиваля. Критики называют его серьезной и взрослой версией супергеройских фильмов. В «Логане» Хью Джекман в последний раз сыграет роль Росомахи, и сюжет соответствующий — герой, как и актер, отходит от дел. Действие происходит в постапокалиптическом будущем, в котором Людей Икс не осталось: стареющий Росомаха, чья способность к регенерации уже не работает так хорошо, как раньше, путешествует по Америке с теряющим память профессором Ксавье, у которого прогрессирует болезнь Альцгеймера. Они натыкаются на одиннадцатилетнюю девочку, чьи способности напоминают способности Росомахи, — и теперь должны ее защищать. «Логан» отчасти основан на комиксе «Старик Логан», который вышел в 2008 году, — там тоже действие происходило в будущем, и будущее это было достаточно мрачным.

Джекман прощается с ролью подобающе: несмотря на то что крови и драк, как требует того жанр, в «Логане» полно, в первую очередь это притча — о смерти, наследии и том, что мы оставляем после себя. В лучших традициях самурайских фильмов вроде «Одинокий волк и детеныш» Росомаха находит себя через заботу о ребенке — хотя девочка тоже вполне себе смертоносная и может за себя постоять. Понятно, что слова вроде «мрачный» и «серьезный», когда дело касается блокбастеров и супергеройских фильмов, должны пугать — моду на них задал еще Нолан в середине 2000-х, и нередко серьезность была только внешней, а кино оказывалось пустым. Но «Логану» удается избежать всех проблем, связанных с тегом «взрослый», — это просто честное и прямое кино, в котором простая и важная история персонажа, которого Хью Джекман играл 17 лет, подходит к самому правильному концу.

«Персональный покупатель»

Кристен Стюарт играет молодую американку Морин, которая живет в Париже и помогает одной модели покупать наряды. В свободное время она увлекается спиритическими сеансами и пытается разговаривать с духами. Ее брат, тоже медиум-любитель, умирает от порока сердца — еще при его жизни они пообещали друг другу, что если в живых останется кто-то один, то они попытаются выйти на связь. По сути, Морин и занимается этим весь фильм: пытается поговорить с братом — с перерывами на бытовую жизнь в Париже. Еще на ее телефон начинают приходить таинственные сообщения от незнакомца, который многое про нее знает и, разумеется, зрителю следует думать, что это ее брат.

Оливье Ассайас получил в Каннах за «Персонального покупателя» приз как лучший режиссер. Это, конечно, не хоррор (и с призраками так до конца ничего и не понятно — хотя это и неважно), а медленное европейское кино про одиночество, депрессию и поиски смысла. Ассайас балансирует между мистическим и бытовым: Морин сама как призрак, она почти ни с кем не общается, ее работа заключается в примерке одежды за других людей, она всегда в тени. «Персональный покупатель» на самом деле затрагивает много тем: как мы выстраиваем свою идентичность, что с нами делает современный капитализм и его классовая иерархия и как глобализированный мир потерял корни.

Кристен Стюарт когда-то превратилась в мем из-за «Сумерек», в которых она будто бы плохо играла (а на самом деле идеально играла отрешенную девушку-подростка), и, несмотря на то что она уже много раз демонстрировала широкий спектр своих актерских способностей, в связи с «Персональным покупателем» ее наверняка кто-то будет ругать — а зря. Она играет потерянного, опустошенного человека, который тем не менее способен на эмоции, — и делает это прекрасно.

«Золото»

Основанный на реальной истории фильм про золотоискателя Кенни Уэллса, который попал в заголовки газет в начале 90-х. Уэллс — из рода золотоискателей, чья компания переживает не лучшие времена. Его офис находится в местном баре, он живет дома у своей девушки, потому что собственный дом потерял, и большую часть времени пытается придумать способы заработать денег. В конце концов благодаря одной зацепке Уэллс отправляется в индонезийские джунгли, где, по словам археолога Майкла Акосты, можно найти золото. Дальше все разворачивается по канонам приключенческих фильмов: команда Уэллса сталкивается с малярией, нарывается на неприятности от индонезийских военных, находит несметные сокровища и, разумеется, не обходится без нескольких предательств.

Приключенческий сюжет, впрочем, не то, ради чего стоит смотреть «Золото», — а стоит его смотреть, конечно, ради Мэттью Макконахи, который любой роли отдается полностью, и неряшливого, жадного, непрерывно курящего дельца Уэллса он изображает самозабвенно. Сказалось на «Золоте» и то, что фильм пережил трудную историю создания: сценарий написали еще в 2011-м, и режиссером сначала должен был стать Майкл Манн, а потом Спайк Ли, но в итоге за него взялся Стивен Гаан, известный своими политическими картинами «Траффик» и «Сириана». От «Золота» не стоит ждать захватывающих приключений, это кино про бизнес и капитализм, примерно как «Игра на понижение» и «Волк с Уолл-стрит», — и почему-то кажется, что в эпоху Трампа такого кино будет еще много.