В центре повествования «Логана» удивительная троица: обросший клочковатой седой бородой, пьющий и больной Росомаха; впавший в старческое слабоумие профессор Ксавье и десятилетняя девочка со взглядом Ганнибала Лектера и повадками Джона Уика. Дело происходит в недалеком будущем: 2029 год, мутанты давно перестали появляться на свет и присутствуют в массовом сознании только в качестве героев комиксов. Пересказывать дальнейшее было бы непростительно; отметим только, что спокойно уйти на пенсию у главных героев не получится. Бессменный Росомаха Хью Джекман в недавних интервью упорно уверяет, что «Логан» — его последний выход в роли когтистого мутанта, и кульминация фильма заставляет отнестись к этим заявлениям серьезно.

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Устать от супергероизма было, наверное, несложно. Вдумайтесь: «Люди Икс», с которых началась эта история, вышли 17 лет назад. Еще стояли на своих местах башни-близнецы. До самого первого айфона оставалось семь лет. Некоторая часть читателей этого текста еще ходила пешком под стол. Десять фильмов, включая сиквелы, приквелы, спин-оффы и сиквелы спин-оффов: Росомаха присутствовал во всех из них. Лучшая сцена всей декалогии связана именно с ним: это крохотное камео в «Люди Икс: Первый класс», в котором Росомаха с чувством шлет на хер Магнето и профессора Ксавье, пытающихся завербовать его в мутантское сообщество. «Логан» должен был поставить точку если не во всей нынешней киновселенной «Людей Икс» (это в обозримом будущем точно не случится, ниже расскажем, почему), то уж точно в бенефисе Хью Джекмана.

Примерно это, скажем сразу, и произошло. «Логан» — мрачный, тяжелый фильм, где с первых кадров понятно, что ничего не будет хорошо. Уже с первых секунд, когда нашего героя метелят мексиканские гопники, очевидно, что «Люди Икс» остались позади. Сразу после этого, когда Росомаха крупным планом разделывает обидчиков адамантиевыми когтями на лоскуты, ощущение крепнет: зрители часто ноют по поводу мультяшной, почти комической жестокости в современных комиксовых экранизациях. Ну вот, пожалуйста: хотели кровищу — получите. Все, что происходит дальше, очевидным образом задумано, написано и снято так, чтобы перевернуть с ног на голову любые ожидания от комиксовой экранизации в целом и от экранизации «Людей Икс» в частности. Профессор Ксавье просится пописать и несет чушь. Росомаха хромает и похож на бодрящегося бомжа. Между делом гибнут те, от кого этого вообще не ожидаешь. У одного из злодеев золотая фикса, похабная татуировка и общий дегенератский вид, а второй антигерой вообще черт знает что такое. Тут, словом, не задалось.

Окончательно убедив зрителей, что он не является очередным боевиком про супергероев, к началу третьего акта «Логан» радостно выдыхает и становится очередным боевиком про супергероев. Все причитания персонажей про важность семьи и про непротивление злу насилием вступают в резкое противоречие с тем, с каким упоением Росомаха, цитируя одного героя фильма «Антикиллер», «режет козлятину». На этих мясорубках (их, к счастью, много) «Логан» оживает и несется вперед на дикой скорости; оторваться от экрана невозможно — здесь абсолютно безупречный экшен, хоть что-то похожее на который можно увидеть только в великом индонезийском фильме «Рейд». Непонятно, то есть, зачем было крутить шарманку про «не убий», когда «убий» у главного героя получается лучше всего — и на это, собственно, все пришли посмотреть.

«Логан» — не первый пример того, как комиксовые экранизации зачем-то пытаются казаться взрослее и глубже, чем они есть на самом деле. В прошлогоднем «Дедпуле» был рискованный юмор и все та же кровища — в пику стерильным в этом плане марвеловским и DC-шным экранизациям. В «Логане» же — слегка манипулятивные заходы на семейные темы: дорогие отцы дочерей, поднимите руку, кто на финальной сцене не шмыгнул носом и не проглотил комок в горле. Но это все напрасно, да и жанр не тот. «Логан» не заставит, как пишут некоторые блогеры, задуматься. Он, скорее, заставит пересмотреть ту сцену из «Людей Икс: Апокалипсис», где выпущенный из лаборатории Росомаха рвет на части взвод спецназа и в одних трусах убегает в лес.

И да, мы бы на вашем месте не особо рассчитывали, что сага о марвеловских мутантах вот так возьмет и закончится. Дело в том, что Marvel Studios (подразделение Disney, ответственное за «Мстителей» и все их кинематографические ответвления) не обладает правами на ряд важнейших марвеловских супергероев — например, на Фантастическую четверку, Призрачного гонщика (помните адские фильмы с Николасом Кейджем?) и, собственно, на Людей Икс. Последними владеет студия 20th Century Fox. Согласно условиям контракта, Fox должна раз в два-три года выпускать фильм о Людях Икс, в противном случае права на персонажей вернутся к Marvel, и та уж своего не упустит. Поэтому шанс на то, что наши дети будут провожать на пенсию очередного Росомаху в фильме, скажем, «Логан 5», крайне велик.