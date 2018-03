В самом названии проекта One Life / Live Them кроется простая, но глубокая философия: жизнь нужно проживать так, как будто у тебя их несколько. Зачем делать что-то одно, если можно развиваться сразу в нескольких сферах? Зачем ограничивать себя одним делом, если можно расширять горизонты? Зачем зацикливаться на одной задаче, если можно обнаружить в себе новый потенциал? Именно такой философией руководствуются люди, которые приняли участие в конкурсе One Life / Live Them. Они называют себя слэшерами. Это умные и состоявшиеся люди, которые привыкли наполнять свою жизнь смыслом и содержанием. Поэтому они всегда вместо точки поставят знак слэша.

Один из тех, кто вдохновляет, — победитель конкурса Георгий Чемянов. Ему удается совмещать работу пластическим хирургом, преподавательскую деятельность и спорт — причем успешно. Esquire поговорил с Георгием о том, почему нужно продолжать искать и раскрывать свои таланты, оставаясь при этом многогранным человеком.

Откуда вы узнали о проекте One Life / Live Them и почему решили поучаствовать?

Узнал о проекте совершенно случайно: кто-то из моих знакомых увидел информацию о конкурсе и в шутку предложил мне разместить свою историю на сайте. Проект показался мне очень интересным, прежде всего потому, что он про меня. Я посмотрел и решил попробовать.

Что для вас каждая из ваших ипостасей: пластическая хирургия, спорт и преподавательская деятельность?

В разные периоды жизни каждая из моих ипостасей выходила на передний план. Был период, когда в приоритете был спорт, а самоощущение себя как спортсмена превышало самоощущение себя как студента-медика. Потом, естественно, приоритеты поменялись, потому что по‑другому быть не могло: медициной нельзя заниматься вполсилы, тут нужна полная отдача и погружение. Хирургия вышла на первый план, и на сегодняшний день это не просто работа, это увлечение, любимое дело и образ жизни. Я не чувствую время, которое я провожу в операционной.

В определенный период жизни я увлекся и преподавательской деятельностью. В какой-то степени это было испытание себя, хотелось развить в себе ораторское мастерство. И постепенно это заняло весомую часть моей жизни. Я провожу лекции и семинары для студентов, мастер-классы для врачей, причем не только в России.

Как вы считаете, может ли один человек полностью реализовать себя в нескольких разных областях/сферах деятельности? Или иногда приходится выбирать? Приходилось ли вам делать выбор и, возможно, отказываться от чего-то?

Реализовать себя в нескольких областях, конечно, можно. Расскажу историю. В 18 лет мне предложили подписать контракт с профессиональной командой по гандболу, который предполагал полную занятость, тренировки несколько раз в день, сборы и так далее. Об очном обучении в медицинской академии можно было забыть. Когда мне поступило предложение, я уже учился на третьем курсе и был погружен в учебу — бросать было неправильно да и не хотелось. Образование и медицина все-таки перевесили, а спорт остался как хобби. Профессиональный гандбол уже невозможен, я как хирург уже не могу подвергать свои пальцы опасности, а в этом виде спорта из-за постоянных контактов с мячом риск высок. Хотя, конечно, любой спорт травмоопасен. Кстати, я только на днях «спустился с гор» — сейчас активно занимаюсь сноубордом и по мере возможности езжу на горнолыжные курорты.

Расскажите подробнее об одном из своих уже приобретенных талантов — о преподавательской деятельности. Где и как вы прочитали свою первую лекцию?

Когда я готовил свою кандидатскую диссертацию, мне нужно было выступать на различных профессиональных мероприятиях. Одно из них должно было состояться на большом съезде хирургов, среди профессуры российской. И мне, молодому начинающему доктору, пришлось выступать. Я до сих пор помню это эмоциональное напряжение, когда невозможно даже свой голос контролировать. Наверное, тогда и появилось желание вывести это на какой-то профессиональный уровень, победить этот страх, эту неуверенность. Сегодня я уже получаю от публичных выступлений удовольствие. Это перестало быть стрессом.

Через какое-то время мне начали поступать предложения выступить для европейских коллег. И это было следующим испытанием, потому что нужно было читать лекции на английском языке. Сегодня у меня уже достаточно опыта за рубежом: в Англии, Швейцарии, Монако, Нидерландах, Франции и так далее.

Увлечения помогают в вашей профессиональной деятельности?

Однозначно. Например, чтобы провести какой-то обучающий мастер-класс, я должен сам быть готовым на 200%. Знать саму проблему от А до Я, знать гораздо больше, чем нужно, потому что обязательно возникают какие-то вопросы, затрагиваются смежные сферы. Преподавательская деятельность стимулирует к развитию, к изучению литературы. Это очень хорошая мотивация для развития доктора.

Как вам удается совмещать хирургию, преподавательскую деятельность и занятия спортом?

Часов в сутках, конечно же, не хватает. Выходных нет: расписаны семинарами и мастер-классами. В будни операции. Вклиниваю по утрам и вечерам какие-то спортивные занятия. Включить что-то еще не хватает времени, но сегодня такой ритм жизни меня устраивает. Наоборот, это дает мне прилив сил и стимул к дальнейшему развитию.

Как вы считаете, вам удалось себя полностью реализовать?

Я надеюсь, что мне еще не удалось до конца себя реализовать. Как только ты решил, что «все» — это уже путь вниз, деградация. Я надеюсь, что впереди еще много нового, новые проекты и увлечения. Я даже не ставлю каких-то промежуточных точек, надеюсь, еще многое предстоит постичь.

Что вы можете посоветовать людям, которые все еще ищут себя и свои таланты? Как им реализовать себя?

Не стоит начинать какое-либо дело исключительно ради финансовой выгоды. Сначала нужна моральная отдача, сначала должна быть какая-то высшая цель, которая важнее финансовой. Только если ты отдаешься своему делу полностью, неизбежно последует и финансовая составляющая.