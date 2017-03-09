Фон Триеру закрыли дорогу в Канны в 2011 году после его скандального заявления о Гитлере. На пресс-конференции после премьеры «Меланхолии» 60-летний датский режиссер заявил, что понимает лидера нацистов и сочувствует ему. «Послушайте, я не выступаю за Вторую мировую войну и я не против евреев. Я очень даже «за» евреев, хотя не слишком, потому что государство Израиль — та еще заноза в заднице. Как же мне закончить мысль? Окей, я нацист», — сказал режиссер.

Теперь, спустя шесть лет после скандала, фон Триер ведет переговоры о премьере своего нового фильма «Дом, который построил Джек» в 2018 году в Каннах. «Я говорил со своими знакомыми. Да, возможно, [премьера будет там]", — заявил он .

Режиссер называет свою новую работу «самой традиционной» картиной из всех. Съемки с Умой Турман, Мэттом Диллоном, Шиваном Фэллоном и другими стартовали на этой неделе в Швеции (с бюджетом в чуть более 8 млн евро). «Дом, который построил Джек» повествует о 12 годах из жизни серийного убийцы Джека-потрошителя.

До инцидента в 2011 году фон Триер был постоянным участником Каннского фестиваля. Его картина «Танцующая в темноте» получила в 2000 году золотую пальмовую ветвь, «Рассекая волны» в 1996 году удостоился Гран-при жюри, а в 1991 году режиссера наградили призом жюри за фильм «Европа».