Лейтмотивом последних 20 лет стала борьба двух стилей жизни: «как в совке» и «как в Европе». За совком закрепили все неприятные моменты: от бедности до условий проживания. За Европой — все самое лучшее, и вот уже из каждого угла шепчут: «Кафе как в Париже, улица как в Лондоне, красиво как в Вене, жить как в Швеции». Просили, показывали фотографии, рассказывали о том, как здорово там и как плохо здесь. Боролись по всем фронтам за современную Россию.

В этой борьбе за светлое будущее не заметили самого главного: многие просьбы уже выполнены. Европа уже давно здесь. Правда, без врага жить трудно, поэтому об этом забывают (или не хотят видеть) и отрицают то, что в той же Москве уже стало лучше, чем в Европе. Они сидят в ресторанах с безупречным сервисом в час ночи (когда в той же Германии вы сможете съесть лишь кебаб), вызывают такси или спускаются в метро по смешным расценкам, гуляют по широким улицам или любуются рождественским украшениям, от которых в восторге даже австрийцы, короли зимних ярмарок. Они уже живут в Новой Европе, но постоянно об этом забывают. Забывают и еще раз забывают. И вновь забывают об этом, когда администрация города решает снести символ «совка» — пятиэтажные дома, построенные при Хрущеве.

Причину беспокойства обозначили тремя тезисами: кто-то муссирует слухи о том, что жителей снесенных «хрущевок» переселят в Новую Москву (не подтверждено), кто-то боится, что построят современные дома (причина страха неизвестна), кто-то бережет память и историю (мы подняли архивы и ничего исторически важного в пятиэтажках не нашли). Почему мы так хотим изменений, но так боимся их?

О любой нации можно понять все и сразу, изучив пословицы и поговорки. В нашей стране до сих пор звучат фразы «по щучьему велению, по моему хотению» или «плохонький, но свой». «Плохонький, но свой» — вообще чуть ли не главный символ современной Москвы. Вспомним вечный стон жителей столицы о страшных ларьках возле метро: «они портят облик», «они унижают мое достоинство». И вспомним истерику тех же людей, когда ларьки снесли. Вы велели сами, вы этого хотели, вы это получили — но почему снова плохо? Потому что хоть и плохонькие, но свои.

История повторяется — мы все восторгаемся современными зданиями по всему миру и краснеем за обветшалые пятиэтажки. И вот свершилось: их сносят, обещают сверхсовременные дома, жемчужины архитектуры — все то, о чем вы рассказывали своим друзьям после поездок. Но включается старая программа: «Я здесь в школу ходил, я здесь попробовал первый раз пиво, а тут меня избили гопники». Плохонькие дома, но свои. И руки прочь от истории.

И руки всех тех, кто улучшает облик города опускаются: потому что воодушевившись вашими постами в фейсбуке про новый мир, уберизацию и достижения Илона Маска, они столкнулись с классическим «лежал на печи 40 лет». «Совок» снова здесь — ведь при нем улучшали показатели, а не развивались. В вопросе с «хрущевками» то же самое — будут делать эко-дизайн в квартирах из картона, а не улучшать саму территорию. Потому что хоть и плохонькая квартирка, зато своя.