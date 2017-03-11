История

В августе 2003 года исполнительный директор Национального бюро по борьбе с преступлениями в области страхования Майкл Фелл заявил, что в США удалось задержать крупнейшую банду мошенников за всю историю страны. Почти шестистам иммигрантам из бывшего СССР и России удалось получить от страховой компании State Farm 48 миллионов долларов. Их окрестили «бруклинскими мошенниками».

— Они разъезжали по городам на старых машинах, имитировали аварии и требовали от страховщиков выплат. Или прыгали на капот автомобиля, изображая наезд, — заявил окружной прокурор Томас Спота. — Большинство из них — это граждане США российского происхождения, проживающие в Бруклине.

В 2016 году всплеск автоподстав пришелся на Германию, Австрию и Францию. Полиция считает, это связано с мигрантами с Ближнего Востока, проникшими в страну под видом беженцев.

Заработок

За каждую аварию с участием пешехода «бруклинские мошенники» получали до 50 тысяч долларов. Подставщику отдавали 500 долларов наличными, остальные деньги делили между собой организаторы. Задержанные спустя 13 лет подставщики в Челябинске, к примеру, требовали от владельцев автомобилей до 40 тысяч рублей; с декабря 2013 года по октябрь 2014-го им удалось заработать 2,5 миллиона рублей.

Разновидности

Полицейские выделяют три основных типа участников автоподстав.

1. МОШЕННИК. Мошенник задевает автомобиль на пешеходном переходе (чаще всего часами или ноутбуком), а затем вымогает деньги за испорченную вещь. При этом автомобиль стоит или только начинает движение.

2. ПОДСТАВЩИК. Подставщик неожиданно выбегает на пешеходный переход посреди пустой трассы. Автомобиль движется со средней скоростью 40−50 км/час.

3. ТЕРПИЛА. Терпила может работать в паре с сотрудником полиции, скорой помощи или юристом. Прибыль, в отличие от первых двух, терпила делит с организаторами подставы.

Ситуация

7 февраля 2017 года детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила начальника ГИБДД России Виктора Нилова обратить внимание на популярную среди подростков игру «Беги или умри», из-за которой они бросаются под автомобили. Впервые упоминание о ней появилось в 2015 году в Екатеринбурге и было связано с компьютерной игрой GTA Theft Auto V: в одном из эпизодов бродилки герой вынужден пробежать полосу препятствий, в то время как его пытаются сбить автомобили.

Цитата

«Под свою первую машину я прыгнул семь месяцев назад. Это был белый Ford. Раньше я зарабатывал тем, что продавал товары в электричке, но работа на дороге прибыльнее: за один пробег я зарабатываю от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Только у меня ребра болят».

Максим, подставщик

Кино

В фильме Джона Хьюза «Кудряшка Сью» (1991) Джеймс Белуши, исполняющий роль Билла Дэнсера, вместе со Сью, роль которой досталась Элисон Портер, зарабатывают на жизнь автоподставами. Белуши притворяется жертвой наезда, а Портер плачет, привлекая внимание прохожих. В американском комедийно-драматическом телесериале «Лучше звоните Солу» (2015) главный герой, адвокат, которого играет Боб Оденкерк, сотрудничает с группой автомобильных подставщиков, чтобы после наезда те обращались к нему за юридической помощью.

Случаи

ФЕВРАЛЬ 2016 года

Мошенник бросается под автомобиль на Новосущевской улице в Москве. За рулем машины — бывший депутат Госдумы Борис Надеждин.

У мошенника порваны джинсы на колене, а в руках разбитый ноутбук. Через минуту из припаркованного поблизости автомобиля появляется человек и представляется юристом. Когда Надеждин начинает снимать обоих на камеру, они убегают.

ДЕКАБРЬ 2015 года

Сотрудник телецентра «Останкино» Вячеслав возвращается домой по улице Добролюбова. На светофоре он чувствует удар по машине и в боковом зеркале видит человека, лежащего на земле. Через пару минут приезжают полиция и скорая помощь. Вячеславу предлагают заплатить 40 тысяч рублей, чтобы не оформлять протокол о наезде, но он платит 20 и уезжает. Как позже покажет видео-регистратор, человек бросался на автомобиль задом, из-за чего на багажнике образовалась вмятина.

МАЙ 2015 года

Инструктор по вождению Юрий везет друзей в баню по Рублевскому шоссе.

На светофоре под автомобиль бросается велосипедист и требует компенсацию в 30 тысяч рублей. Мужчины запихивают его в багажник и говорят, что собираются утопить в Клязьминском водохранилище. Затем отпускают, отобрав телефон и велосипед. ≠