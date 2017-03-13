Авторы фильма — начинающие французские режиссеры Лукас Столл и Гейлор Морестин. Им удалось превратить 62 эпизода культового сериала Винса Гиллиган в настоящий полнометражный фильм. «Учебный проект стал всепоглощающей страстью. Это не фанатская самодеятельность и не дань уважения. Это попытка переосмыслить концепцию сериала в виде двухчасового фильма», — говорят авторы.

На реализацию проекта у французов ушло «два года бессонных ночей и бесконечного монтажа».

«Во все тяжкие» вышел на экраны в 2008 году. Сериал рассказывает историю школьного учителя по химии Уолтера Уайта, у которого диагностировали рак легких. Решив, что он обязан обеспечить финансовое будущее своей семьи, Уолтер вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает производить и продавать метамфетамин.