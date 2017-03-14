В восьмом сезоне «Игры престолов» будет всего шесть серий. Шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс официально подтвердили это на фестивале South by Southwest (SXSW) в Остине, штат Техас. Вместе с ними в сессии приняли участие актрисы Мэйси Уильямс и Софи Тернер. Что нового мы узнали (кроме того, что в «Игре престолов» снимется Эд Ширан)?

Будет ли продолжение?

Бениофф и Уайсс допустили, что HBO может снять спин-офф к сериалу, но участвовать в проекте они не собираются. «Я думаю, это было бы замечательно [снять спин-офф]. Но нужна свежая кровь, новое видение», — отметил Бениофф.

Сложнее всего было найти идеальную Арью Старк.

«В самом начале сериала Санса и Арья еще совсем маленькие. Утверждать актеров на эти роли было особенно трудно, потому что в будущем им нужно было играть в очень сложных и темных сценах. Загвоздка в том, что ты никогда не знаешь, кем они [актеры] вырастут. Я помню, мы отсмотрели около 300 девочек в Англии, чтобы найти идеальную Арью», — рассказал Уэйсс.

Бениофф добавил: «Мэйси на тот момент было 12, но она выглядела на семь лет. Когда мы посмотрели запись с ее прослушивания, мы решили, что она просто о***тельна».

Кого утвердили на роль первым?

Питера Динклейджа (в роли Тириона Ланнистера) и Шона Бина (в роли Эддарда Старка). «С ними было проще всего».

Санса — один из любимых персонажей Бениоффа.

«Арья — настоящий бунтарь, и такой типаж очень привлекателен. Но мне кажется, что в сериале очень интересный путь проходит Санса. Она не отличается жестокостью, хитростью и проницательностью, но ей в силу обстоятельств приходится развить в себе эти качества», — заявил Бениофф. При этом он добавил: «Мы долго спорили с Уэйссом, кто в итоге ее прикончит».

(Возможно, это была шутка.)

Любимые сцены смерти?

Мэйси Уильямс: Визерис Таргариен.

Софи Тернер: Принц Оберин Мартелл.

Уэйсс: Джоффри Баратеон.

Бениофф: Рамзи Болтон.

Кого из героев сценаристам было жалко убивать?

Кхала Дрого (в исполнении Джейсона Момоа). «Убивать Момоа было полным отстоем. Но, к сожалению, у нас не было выбора. Смерть Дрого — классика из книги, и мы ничего не могли с этим поделать», — рассказал Бениофф.

Кого из умерших персонажей Уэйсс и Бениофф хотели бы вернуть?

Кейтлин Старк и Джоффри Баратеона.

Самая дорогая сцена смерти?

Сцена, в которой Арья Старк убивает сира Меррина Транта, члена Королевской гвардии. «Она (Мэйси Уильямс/Арья Старк) никак не могла выколоть ему глаза», — пояснил Бениофф.

По кому из героев они скучают больше всего?

По Ходору. Слабоумный слуга Старков был жестоко убит сценаристами в середине шестого сезона. Он погибает, сдерживая армию Белых ходоков, и спасает Брана Старка и Миру. Эту сцену фанаты считают одной из лучших в сериале.

Герой, которого хотели убить, но передумали?

Лок — воин из северных земель, вассал Русе Болтона. Это персонаж, который отрубил руку Джейме Ланнистеру и издевался над Бриенной Тарт, посадив ее в яму с медведем в конце третьего сезона. Собственно, в этой сцене сценаристы и намеревались его убить, но им так понравилось работать с Ноа Тейлором, что они держали его персонажа живым еще целый год.

Кто становился жертвой пранков?

Бениоффу и Уэйссу не откажешь в чувстве юмора. Как-то раз они решили пошутить над Китом Харрингтоном и отправили ему сценарий, в котором Джон Сноу после нападения Белого ходока остается с изуродованным лицом. «В этой версии сценария его верхняя губа и волосы сожжены огнем. У Харрингтона прекрасные волосы и пухлые губы, поэтому мы постарались как можно подробнее описать искалеченное лицо Сноу. Актер встретил вызов с достоинством, но точно расстроился», — поделился Бениофф.

Жертвой пранка стал и Альфи Аллен, который играет Теона Грейджоя. Сценаристы сказали ему, что он умрет во втором сезоне. «Мы позвонили ему и заявили, что собираемся его убить, но можем вернуть его в качестве Белого ходока. И добавили: «Только, Альфи, ты должен будешь ходить голым весь сезон». К сожалению, в этот момент он находился на Ибице и был не в том состоянии, чтобы воспринимать шутки».

Любимое шоу помимо «Игры престолов»?

Мэйси Уильямс: «Американская история преступлений».

Софи Тернер: «В Филадельфии всегда солнечно».

Уэйсс: «Атланта».

Бениофф: «Рик и Морти».

И, все-таки, зачем в шоу пригласили британского певца Эда Ширана?

Ширана пригласили Бениофф и Уайсс, чтобы сделать сюприз Мэйси Уильямс, поклоннице музыканта. Причем уговаривать его пришлось довольно долго.

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В предыдущих сезонах сериала с камео уже появлялись вокалист Sigur Ros Йоун Биргиссон, Гари Лайтбоди из Snow Patrol и американская группа Mastodon.

«Многие артисты хотят сняться в шоу, но мы всем говорим: «Съемки — это очень скучно. Вам придется торчать на съемочной площадке по 12 часов в день, вы очень скоро это возненавидите», — рассказал Уайсс. По его словам, вокалист Sigur Ros Йоун Биргиссон хотел уйти с площадки сразу после сцены со свадьбой Джоффри, не зная, что ему придется еще несколько дней играть в массовке.

Почему в восьмом сезоне будет всего шесть серий?

«С самого начала мы хотели делать 70-часовое шоу. В итоге это будет 73-часовой фильм, у которого есть начало, кульминация и конец, к которому мы сейчас и приближаемся. Было бы грустно, если бы нам пришлось расстаться с ключевыми героями, и я очень рад, что нам удалось их сохранить и закончить сериал так, как мы этого хотели», — заявил Бениофф.

Над восьмым сезоном будут работать четыре сценариста. Первую серию напишет Дейв Хилл, второй — Брайан Когман, оставшиеся четыре — Бениофф и Уэйсс.