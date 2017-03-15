Шарлиз Терон, видимо, было недостаточно просто сыграть Фуриосу в «Безумном Максе: Дорога ярости» — одну из лучших женских ролей в этом жанре за последнее десятилетие. В этом году актриса появится не в одном, а двух самых ожидаемых боевиках. Она сыграет главного злодея в «Форсаже» 8 и беспощадного убийцу в Atomic Blonde (в российском прокате — Самый холодный город), который выйдет в июле.