Разработчик Брайан Мур соединил облачный сервис по распознаванию лиц от Microsoft с роликами на PornHub и заставил нейросеть описывать увиденное. При этом бот не знает о существовании порнографии, поэтому комментарии выходят крайне забавные: «девушка чистит зубы», «человек катается на скейтборде в скейтпарке», «группа людей сидит в гостиной». То, что у него получается, можно посмотреть в его твиттер-аккаунте @robotpornaddict.

Проект был представлен на Хакатоне глупых идей — мероприятии, где программисты импровизируют на тему технологий, пива и фастфуда. Участники разрабатывают самые идиотские и никому не нужные идеи: виртуальный дверной звонок , пинг-понг , в который играют глазами, селфи-палка , которая выливает на тебя пиво, пока ты делаешь селфи.

a blurry picture of a person holding a cat? pic.twitter.com/g0Zbh8TpRV

a woman laying on a bed? pic.twitter.com/ABNVar1TsP

person in white shirt and tie? pic.twitter.com/k9OhDtFPA8