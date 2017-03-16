«Красавица и чудовище»

Сюжет этого фильма вам хорошо знаком: дочь инженера по имени Белль живет в маленьком французском городке с не особо образованными или просвещенными жителями — сама она при этом любит книги и являет собой образец независимости. За Белль ухаживает напыщенный и настойчивый мужлан Гастон, от которого она отбивается. Однажды отец Белль случайно заезжает в заколдованный замок, в котором обитает чудовище и ожившие предметы мебели вроде часов и канделябра. Он срывает для дочери розу, за это чудовище берет его в плен и соглашается вернуть только в обмен на саму Белль, которая, по замыслу хозяина замка, должна его полюбить.

«Красавица и чудовище» — это экранизация диснеевского мультфильма 26-летней давности, максимально верная оригиналу: те же костюмы, почти те же песни (хотя в России они идут в дубляже), местами даже те же кадры. На роль Белль взяли одну из главных феминисток Голливуда Эмму Уотсон, которая ради фильма даже отказалась от роли в «Ла-Ла Ленде». Но ничего неожиданного или прогрессивного (кроме одного гомосексуального персонажа, из-за присутствия которого в России фильм получил рейтинг 16+) в «Красавицу и чудовище» не добавили, история осталась такой же, какой она была в начале 90-х. Можете не сомневаться, этот фильм — продукт расчетливой корпорации, которая хочет заработать на ностальгии, волшебства здесь мало. Впрочем, это не значит, что на него незачем идти: в «Красавице и чудовище» как минимум постарались художники — от костюмов и декораций трудно оторвать глаза. Компьютерная графика тоже сделана удачно: в чудовище в исполнении Дэна Стивенса веришь, хотя часам Когсворту и канделябру Люмьеру реалистичный CGI скорее мешает. Но главное — это Эмма Уотсон, главная звезда фильма, которая, как оказалось, идеально подходит на роль Белль; ей абсолютно удалось передать ощущение сказки, пусть эта сказка и слегка устарела.

«Сплит»

От нового фильма М. Найт Шьямалана, наверное, никто ничего не ждет — последние несколько лет режиссер снимает в основном плохое кино (за исключением малобюджетного и самоироничного «Визита»), а его любовь к дешевым твистам превратилась в мем. Но «Сплит», положительно встреченный критиками, заслуживает вашего внимания. Трех девушек похищает и запирает в подвале маньяк Кевин. У него диссоциативное расстройство — в нем живут 23 личности разных возрастов и характеров, включая похитителя и маньяка Дениса, домохозяйку Патрицию и девятилетнего мальчика Хедвига. Кевина играет Джеймс Макэвой, и он выкладывается по полной, изображая разные личности. Фильм, впрочем, держится не на нем одном: «Сплит» еще прекрасно работает, как триллер — он держит в напряжении, и каждая попытка трех подростков вырваться на свободу (одну из них, кстати, играет Аня Тейлор-Джой, звезда фильма «Ведьма») заставляет нервничать и хвататься за ручки кресла в кинотеатре. Без классических шьямалановских твистов тоже не обошлось: чем больше мы узнаем про Кевина (параллельно с историей про трех девушек в подвале разворачивается сюжетная линия про психолога, который общается с маньяком), тем более пугающим он становится.

Про «Сплит» трудно сказать что-то кроме того, что он просто работает: Макэвой показывает актерский дар и способность играть не только смазливых и приятных героев, но и настоящих пугающих мерзавцев, Шьямалан показывает свою способность нагнетать и пугать — «Сплит» медленно разгоняется и доходит до настоящей жути. При этом еще по «Визиту» было видно, что у режиссера появилась склонность к самоиронии, и «Сплит», несмотря на свою верность жанру и вполне серьезную интонацию, — это тоже, на самом деле, рефлексия на тему всего творчества Шьямалана. Концовка тут, как принято в его фильмах, тоже неожиданная — но не так, как раньше, а еще интереснее.

«Манхэттен»

Если вам вдруг не хочется смотреть современное кино, то на этих выходных в Москве в кинотеатре «Пионер» можно посмотреть классику — «Манхэттен» Вуди Аллена 1979 года, который некоторые считают лучшей работой режиссера; фильм недавно отреставрировали в формате 4K и показывают в рамках фестиваля «Бесценные города в кино». Здесь все, как обычно у Аллена: самоирония, горький юмор и мир американских интеллектуалов. Сам режиссер играет сценариста по имени Айзек Дэвис, который уходит с работы и параллельно разбирается в отношениях с несколькими девушками. Но главный герой тут, на самом деле, Нью-Йорк и конкретно Манхэттен — фильм даже открывается видами города, под которые Дэвис читает черновик своей книги о человеке, который влюблен в Манхэттен. Фильм полон персонажами, которые не в ладах с самими собой, — они состоят в неудачных браках, работают на нелюбимых работах и гонятся за невозможными мечтами (как, например, главный герой, который хочет написать книгу); Нью-Йорк тут — город запутавшихся и одиноких людей, и в этом смысле фильм отлично смотрится в Москве в 2017 году.

Любопытно, что несмотря на современный культовый статус и восторги критиков, сам Аллен невзлюбил фильм, как только закончил работать над ним — он даже предлагал студии не выпускать «Манхэттен», а вместо него снять другое кино бесплатно. Его не послушались, и фильм стал хитом в прокате.