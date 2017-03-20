Премьерные показы «Декабристов» пройдут в Петербурге 31 марта и 1 апреля в ресторане «Дом». Место выбрано не случайно: в историческом здании XIX века долгое время жил декабрист Кондратий Рылеев, и именно в этом доме было принято решение о вооруженном выступлении против самодержавия.

«Декабристы» — это иммерсивный спектакль, поэтому зрители становятся соучастниками действия. Их разделят на три группы; первая — декабристы, люди, жаждущие позитивных изменений в любимой стране, вторая — власть, аристократия, поддерживающая общий порядок в стране, третья — это общество, которое может встать на сторону декабристов или выступить против них.

У каждого посетителя спектакля (не более 27 человек) есть возможность выбрать группу при покупке билетов. В стоимость входит стилизованный русский ужин, меню которого было специально разработано Валерием Гориновым, шеф-поваром ресторана «Дом».

«История — это набор фактов, и, кажется, мы не можем ее изменить, но наш интерактивный спектакль позволит представить зрителям различные комбинации этих фактов», — комментирует Александр Мерескин, продюсер «Декабристов».

Автор постановки — режиссер Талгат Баталов, известный своей работой в Театре. doc («Двое в твоем доме», «Шум»), Центре им. Мейерхольжда («Травоядные») и других театрах.