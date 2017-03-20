Исландия Проблема Исландии состоит в том, что с водой у нее нет проблем — страна является одним из мировых лидеров по запасам водных ресурсов. Однако это слишком малонаселенная страна, наиболее крупным военным формированием которой является береговая охрана. Неосмотрительно: а ну как нападут и отнимут?

Китай Страна, стремящаяся стать первой экономикой мира, создает постоянно растущую промышленную нагрузку на природные ресурсы. Вдобавок в Китае вырубают леса, варварски эксплуатируют почвы и загрязняют водоемы. Вода пропадает даже при транспортировке.

Китай

Китай

Эфиопия Правительство Эфиопии не от хорошей жизни пытается оспорить сегодня Нильский договор, который является продолжением более раннего договора от 1929 года, и требует свободного доступа к водам Нила с целью использовать их для ирригации, питья и энергетических проектов.

Эфиопия

Эфиопия

Нигерия Самая густонаселенная страна африканского континента рискует к 2050 году войти в тройку самых густонаселенных стран мира. Гордиться особо нечем: уже сегодня более 60 миллионов нигерийцев живут без доступа к питьевой воде, а более 100 миллионов — без доступа к очищенной воде.

Нигерия

Нигерия

Сомали Засуха, голод и использование неочищенной воды в Сомали — такая же константа, как и гражданская война. Строго говоря, Сомали отсутствует сегодня на политической карте мира как единое государство с законной властью.

Бразилия Бразилия занимает первое место в мире по запасам пресной воды (второе принадлежит России). Но обращается с этим богатством страна из рук вон плохо: высочайший уровень рождаемости, помноженный на отвратительное качество распределения водных ресурсов, приводит к тому, что простые жители испытывают недостаток пресной воды.

Бразилия

Бразилия

Пакистан Ученые из Университета ООН считают, что первый ядерный конфликт на Земле может вспыхнуть не между Россией и США из-за Украины или Сирии, а между Пакистаном и Индией из-за нехватки питьевой воды.

Пакистан

Пакистан

Пакистан

Индия Население Индии в 3,5 раза превышает население США, создавая колоссальную нагрузку на сельское хозяйство и природные ресурсы. Около 21% инфекционных заболеваний в стране возникает из-за качества питьевой воды, которое существенно ниже любого допустимого уровня.

Индия

Индия

Сьерра-Леоне Доступность питьевой воды в этой стране также ограничена. Исследования последних лет показывают, что потребность городского населения в питьевой воде удовлетворена лишь на 84%, сельского — и вовсе на 32%.

Сьерра-Леоне

Сьерра-Леоне

США Увеличивающийся дефицит питьевой воды в Северной Америке уже обходится США в десятки миллиардов долларов ежегодно. 36% нефтяных и газовых скважин в США находятся в местах нехватки пресной воды. ¦

США