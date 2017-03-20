1. Дэвид Рокфеллер старший — самый старый участник списка миллиардеров Forbes (он занимает 581-е место с состоянием в $3,3 млрд) и единственный представитель династии, достигнувший столетия.

2. Рокфеллер — известный филантроп. В 2008 году миллиардер пожертвовал $100 млн. Гарвардскому университету на расширение преподавания гуманитарных наук и финансовую поддержку студентов, стажирующихся за рубежом. Это пожертвование стало самым крупным за всю 370-летнюю историю университета. Тремя годами ранее Дэвид Рокфеллер перевел по $100 млн. Нью-Йоркскому музею современного искусства и Рокфеллеровскому университету. А в 2010 году стал участником благотворительной кампании The Giving Pledge, организованной Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом. Все члены кампании обязались пожертвовать не менее 50% своего состояния на благотворительные цели. Всего, по подсчетам прессы, благотворительные взносы Рокфеллера превысили отметку в $900 млн.

3. У Дэвида Рокфеллера было странное увлечение — коллекционирования жуков. По данным американской прессы, миллиардер владел самой крупной коллекцией насекомых в мире, насчитывавшей больше 40 тысяч экземпляров.

4. Дед воевал — в 1942 году Рокфеллер старший записался на военную службу. До конца войны он служил в разведке на территории Северной Африки и Франции, прошел путь от рядового до капитана.

5. В его послужном списке — должность секретаря мэра Нью-Йорка и работа в Департаменте обороны, здравоохранения и социального обеспечения. Сразу после войны Рокфеллер поступил на службу в Chase Manhattan Bank, через 15 лет стал его президентом, а в 1981-м вышел на пенсию, достигнув предельно допустимого уставом банка возраста для этой должности.