Британский певец Джеймс Блейк выпустил клип на песню My Willing Heart со своего третьего студийного альбома The Colour in Anything (он вышел в прошлом году).

Во время съемах Натали Портман находилась на последних месяцах беременности. 22 февраля актриса и ее супруг Бенджамин Милльпье стали родителями во второй раз — у них родилась дочь, которую назвали Амалия.