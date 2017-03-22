￼спектакль «ИДИОТОЛОГИЯ»
Электротеатр «Станиславский»
Андрей, менеджер по персоналу, бывший монах и работник УВД:
«Я в театры не хожу, мне этого театра и в жизни хватает. Но спектакль четкий. Очень расслабляет. Смотришь и не знаешь, чем все закончится. Вторую часть, правда, смазали: уже начинаешь догадываться, куда дело идет. Я книжку, честно говоря, не читал, но там и так все понятно.
С образами они не совсем попали: князь этот, идиот, совсем не такой должен быть. Он же священник — его слова должны в разум проникать, вдалбливать истины, а этот слишком энергичный. В конце он вообще какую-то отсебятину начал нести — не понял, зачем этот монолог там нужен. Костюм у него тоже неправильный — римский священник, а ботинки английские.
Как я понял, спектакль про стерв и преступников. Последним, кстати, будет полезно посмотреть на себя со стороны. Может, перестанут тогда попадаться».
￼спектакль «ДЕНЬ ОПРИЧНИКА»
«Ленком»
Дмитрий, спасатель международного класса:
«Постановка оказалась немного грубоватой. Хотя матерщина обыгрывается, но мне кажется, некоторые моменты можно было смягчить. Но, видимо, Марк Захаров на этом этапе своей жизни чувствует мир таким образом. Честно говоря, серьезных параллелей с современным обществом я не увидел. Здесь, скорее, понадергано отовсюду понемногу, из разных антиутопий — совсем древних вроде «Невозвращенца» Кабакова, более свежих типа S.N.U.F.F. Пелевина и популярных «Дня выборов» и «Дня радио». Сейчас это все уже неактуально.
Больше всего меня порадовало техническое воплощение задумки и интегрированная в это игра актеров. Там и ракета крутилась, и пулеметы огонь выплевывали. Интересно, как они это решили с точки зрения пожарной безопасности. Есть физики, а есть лирики. Я физик. Чтобы въехать в спектакль, мне нужно время. Но в целом я понимаю, что это лицедейство, и лично мне это лицедейство не нужно».
￼спектакль «ИЗГНАНИЕ»
Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Сеймур, разнорабочий:
«Никогда не думал, что театр — это настолько близко. Я считал, ты сидишь где-то далеко и смотришь на то, до чего не дотянуться. Концепция оформления спектакля восхитительная: кругом одно железо, резко-неприятные звуки возникают в нужный момент. Так звучит враждебный к мигранту мегаполис. Но нужно разделять, что происходит на сцене и в жизни. Я не узнал себя в этих ситуациях, но режиссер попал в чувство. Герой пришел к своему другу-бабаю и накинулся на него. Возможно, так и бывает, но обычно жизнь задевает в более тонких моментах: сосед не сказал «Доброе утро», косо посмотрел кассир. Жизнь ломает медленно и постепенно. Режиссер взял яркий образ, потому что реальность не произвела бы никакого впечатления».
спектакль «350 Сентрал-парк Вест, NEW YORK, NY 10025″
Московский художественный театр им. А.П. Чехова
Андрей, работник метро:
«Я сейчас как будто кино посмотрел, но в реале. Раньше в постановках была видна театральная наигранность, а сейчас не домотаться: все очень естественно. Будто смотришь, как разворачивается настоящая семейная ссора. Здесь было минимум декораций, но это даже к лучшему — обстановка очень домашняя. Четыре дивана, а больше ничего и не нужно — актерская игра. В конце вообще Верник вышел, и все сразу нормально стало. Хотя там и без Верника все хорошо было. Я думал, что в театрах сцена всегда перед зрительным залом, а тут она в центре. Я потому раньше и не ходил: не очень весело наблюдать два часа за одним пространством. Тут движуха — актеры все время перемещались, и ты в этой постановке — стена. Если сейчас все постановки так выглядят, то я стану заядлым театралом».
Иммерсивный спектакль «Вернувшиеся»
Особняк Дашкова
Мария, студентка
«Говорите, там была оргия? Придется идти еще раз. Сначала я просто бродила по дому и выдергивала какие-то обрывки из жизни людей. До того как один актер увел меня в комнату, театра для меня не было. Я как будто подглядывала в замочную скважину. А потом герой пьесы взял меня за руку и рассказал наедине часть истории, которую знаю только я. Он сказал то, что мне нужно было услышать в этот момент. Я заплакала и сползла вниз по стенке, когда он ушел. Потом, правда, спектакль закончился, и актеры начали выводить зрителей из помещения. Мой герой вел другую девушку. Очень обидно».
спектакль «КАФКА»
«Гоголь-центр»
Алексей, грузчик:
Тут и комедия, и эротика. Ни разу скучно не стало, хотя, может, потому, что я в театре впервые. На самом деле, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Не для всех этот спектакль, вникнуть конкретно не получается. Все происходящее для меня дико. Я в свободное время на рыбалку хожу, советские фильмы смотрю. Хотя была бы возможность, сводил бы семью на представление или в зоопарк. Даже не смущает, что спектакль три часа идет. На лестнице неудобно, конечно: хочется и ногу вытянуть, встать, походить. Но тут либо удобство, либо романтика. А вот финал замечательный, там понравилось абсолютно все: необычные движения, костер посреди сцены. Может, про Кафку я ничего и не знаю, но впечатления остались хорошими».
￼спектакль «БЕСЫ»
«Боярские палаты СТД РФ»
Елена, няня, педагог-воспитатель:
«Я когда только зашла, подумала: «Боже, куда я попала». Какие-то развалины, все столпились, музыка орет. Обещали театр, а привели в катакомбы. Потом уже стало ясно, что половина людей — это актеры, но было неловко. Я, конечно, руку поднимала, когда просили, но на такие вещи лучше приходить подготовленным. Когда спектакль переместился в другой зал, все встало на свои места. Без первой части постановка не была бы цельной. Но ты все равно сидишь в напряжении, боишься, что к тебе снова подойдут и попросят что-нибудь сказать.
Для старшего поколения такое представление будет непонятным, но молодежи Достоевского нужно преподносить именно так. Я бы привела на этот же спектакль свою семнадцатилетнюю дочь, но смотрела бы уже за ней, а не за актерами».
спектакль «КОНАРМИ»"
Центр имени Вс. Мейерхольда
Сергей, безработный, продавал книги в спальных районах
«Смелый спектакль, такое в Советском Союзе вряд ли бы пропустили на сцену, тут же тема Бога еще упоминается. Вообще, сейчас мало внимания уделяют гражданской войне, ее просто забыли. Я вот сразу понял: конармия — это конная армия, а другой бы не понял. Ребята старались, молодые актеры, они молодцы. Но для детей это представление не подходит, тут же обнаженка есть. Это, как говорится, на 18+. Но я понимал все, что происходит на сцене, мне интересно было. Война — это плохо, вот о чем тут спектакль. И даже в туалет ни разу не захотелось выйти». ≠