￼спектакль «ИДИОТОЛОГИЯ»

Электротеатр «Станиславский»

Андрей, менеджер по персоналу, бывший монах и работник УВД:

«Я в театры не хожу, мне этого театра и в жизни хватает. Но спектакль четкий. Очень расслабляет. Смотришь и не знаешь, чем все закончится. Вторую часть, правда, смазали: уже начинаешь догадываться, куда дело идет. Я книжку, честно говоря, не читал, но там и так все понятно.

С образами они не совсем попали: князь этот, идиот, совсем не такой должен быть. Он же священник — его слова должны в разум проникать, вдалбливать истины, а этот слишком энергичный. В конце он вообще какую-то отсебятину начал нести — не понял, зачем этот монолог там нужен. Костюм у него тоже неправильный — римский священник, а ботинки английские.

Как я понял, спектакль про стерв и преступников. Последним, кстати, будет полезно посмотреть на себя со стороны. Может, перестанут тогда попадаться».