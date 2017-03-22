О редком сериале можно сказать: он повлиял на то, как одеваются люди. «Полиция Майами. Отдел нравов» — как раз один из них. На волне популярности телешоу о двух полицейских, работающих под прикрытием, в середине 80-х годов резко подскочили продажи белых льняных блейзеров. Но реальное влияние на мир моды в последнее время оказали, пожалуй, только «Безумцы» — по крайней мере, если говорить о мужском стиле.

После выхода сериала в 2007 году мужчины начали носить приталенные костюмы с узкими галстуками и нагрудными платками. «Безумцы» стали настолько популярны, что Banana Republic даже посвятила им коллекцию. Что же привлекло зрителей в 60-х и в образах героев? Почему в глубине души каждый мужчина хочет быть Доном Дрейпером? Esquire поговорил об этом с создателем сериала Мэттью Вайнером и художником по костюмам Джени Брайант.

Что сделало «Безумцев» такими популярными?

Мэтью Вайнер: Стечение обстоятельств, удача и люди, которые со мной работали, — например, мой художник по костюмам Джени Брайант, которая уделяла внимание каждой мелочи. Сериал стал успешным, потому что он повествует об обычных людях — на экранах долгое время не было ничего настолько жизненного (даже несмотря на то, что мы показали определенный исторический период и немного фантазировали, все-таки действие сериала происходит в прошлом). Проблемы Дона Дрейпера увлекательнее, чем те, с которыми сталкиваются обычные люди, но сюжеты из сериала возможны и в реальной жизни.

Как создавались костюмы в стиле 60-х?

Джени Брайант: Я начала с Western Costume (крупнейшая компания в Голливуде, занимающаяся поставками костюмов для съемок. — Esquire) — у них огромный выбор. Также я изучала журналы Esquire, GQ, женские Harper’s Bazaar и Vogue. Затем стала приглядываться к повседневной жизни людей того периода и обратилась к газетам Life, Time, Holiday Magazine. Потом исследовала каталоги ретейлеров Sears, J. C. Penney, Montgomery Wards, Spiegel, смотрела фильмы того периода. На создание образа Дона Дрейпера во многом меня вдохновил фильм «К северу через северо-запад» (картина Альфреда Хичкока, которая вышла в 1959 году. — Esquire).

Почему стиль 60-х настолько популярен?

Брайант: Я думаю, люди любят 60-е за минимализм. Мне кажется, многие зрители получили эстетическое удовольствие при просмотре «Безумцев». Мужчины захотели выглядеть как Дон Дрейпер. Все хотят выглядеть как Дон Дрейпер, правда? Мне очень нравятся 60-е, крой пиджаков, тонкие галстуки и аккуратные брюки. Работать над костюмами было интересно, но в то же время сложно из-за множества нюансов: разных воротников или запонок, разной цветовой гаммы. Но все же это была работа с базовым гардеробом, состоящим из рубашки, галстука и костюма.

О бурной эпохе, которую запечатлели «Безумцы».

Вайнер: Я делал это шоу не для того, чтобы сказать: «Посмотрите, какие мы крутые и просвещенные, а в то время в обществе были одни кроманьонцы». Вообразить, что происходило тогда, было несложно. Когда я писал об убийстве Кеннеди, я думал: «Что ж, я пережил 11 сентября. Скорее всего, в 60-е обстановка была такой же». А сейчас я сижу и думаю, в какое время мы живем? Может быть, это вполне себе какой-нибудь 1968-й?

Кстати, забавно, что консерваторам нравится сериал. Я думал: «Если вы настолько глупы, чтобы не увидеть в нем нападок на капитализм, всеобщую коммерциализацию и потребительство… Если вы не видите, что он против сексизма… То я не знаю, что вам сказать. Разве только спасибо за внимание». Я хотел показать, каким сложным было то время, как оно унижало человеческое достоинство — и как сегодня все изменилось. Но в последнем я теперь не уверен.

Более подробно изучить стиль Дона Дрейпера и других героев сериала можно в новом подарочном издании книги «Безумцы» . Это совместная работа Мэттью Вайнера и издательства Taschen.