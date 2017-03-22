В 2011 году хрупкая красавица Руни Мара стала звездой триллера Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона», сыграв опасную, парадоксально сексуальную и патологически асоциальную хакершу Лисбет Саландер (забавно, что Стиг Ларссон, автор уже легендарной детективной трилогии о приключениях Саландер и журналиста Микаэля Блумквиста «Миллениум», уверял, что видит в своей героине повзрослевшую Пеппи Длинныйчулок).

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В 2017-м компания Sony заявила о грядущем возвращении Саландер — в экранизации романа «Девушка, которая застряла в паутине». Ларссон умер в 2004 году, а спустя чуть больше 10 лет его соотечественник Давид Лагеркранц воскресил героев «Миллениума» в романе «Все, что не убивает» (к вящему неудовольствию вдовы Ларссона, проигравшей права на творческое наследие мужа). В России и англоязычном мире этот текст стал известен под названием «Девушка, которая застряла в паутине».

Это не продолжение фильма Финчера, а настоящий перезапуск: актерский состав нового фильма будет на сто процентов отличаться от «Девушки с татуировкой дракона». Мы позволили себе пофантазировать, кто мог бы заменить Руни Мару.

1. Эмма Уотсон

В восприятии многих она все еще девочка, которая учится на волшебницу. И свежая роль в голливудской сказке «Красавица и Чудовище», несмотря на все феминистские намеки, не то, чтобы радикально меняла подростковый имидж актрисы. Для Уотсон эта роль могла бы стать серьезным профессиональным вызовом и шансом выйти из несколько карамельного амплуа. Единственная проблема заключается в том, что повзрослевшей подружке Гарри Поттера Гермионе Грейнджер всего 26 (да и тех не дать, глядя на ее Белль), тогда как книжная Лисбет в 2018 году отметит сорокалетие.

О зрелости актрисы и потенциальной способности поучаствовать в болезненно эротичном детективе (каковой была первая американская «Девушка с татуировкой») неплохо говорит фотосессия для Vanity Fair под названием Beauty and the breasts — грудь Эммы стала полноправной героиней съемки. Феминистки, кстати, поступком Эммы остались возмущены.

2. Кейт Мара

Старшая дочь семейства Тимоти Мары (в феврале ей исполнилось 34 года) до сих пор остается в тени сестры. Несмотря на то, что громких проектов с ее участием достаточно — от «Горбатой горы», «Железного человека 2» до «Карточного домика» — Кейт больше воспринимается как актриса второго плана, нежели как звезда первой величины. И недавняя «Фантастическая четверка», где актриса сыграла Невидимую Леди, с треском провалилась (что, вообще-то, не очень справедливо, но сейчас не об этом). Ее назначение на роль Лисбет Саландер — скорее, риск для продюсеров; в том, что сама Кейт точно справится, сомневаться не приходится — способности играть невроз и надрыв у нее почти супергеройские. И возраст подходящий.

3. Кэри Маллиган

31-летняя англичанка, способная быть и романтичной (как в фильме «Не отпускай меня»), и приземленной (как в сиквеле «Уолл-стрит»), и ироничной (как в «Великом Гэтсби»). Конек Маллиган — роли девушек с обаянием жертвы (см. «Стыд» и «Драйв»), впрочем, стоит ей добавить к привычной актерской акварели толику жесткости, получается впечатляющий результат (см. «Суфражистку» и «Вдали от обезумевшей толпы»).

Если Мару заменит именно Маллиган, мы окончательно уверуем в высшую справедливость: когда-то Руни практически увела у Кэри завидную роль в фильме Спайка Джонза «Она» (по официальной версии Маллиган выбыла из того проекта из-за проблем с графиком съемок).

4. Александра Бортич

Можно хотя бы помечтать? Самая яркая девушка в современном российском кино, актриса редкой органики, не испорченная театральным образованием, рождена для интернациональной карьеры. И у ее дебютной картины «Как меня зовут» была неплохая международная судьба. Агентам Бортич стоит обратить внимание на голливудскую паутину, тем более, нордические черты во внешности 22-летней уроженки белорусского Светлогорска присутствуют.

5. Эллен Пейдж

30-летняя канадская звезда «Джуно» и третьей части «Людей Икс» «Последняя битва»; обладает уникальным отрицательным обаянием, сполна проявленным еще в триллере 2005 года «Леденец», где 14-летняя героиня 18-летней на тот момент актрисы устраивала садистское судилище над подозреваемым в педофилии фотографом. Пейдж еще и активистка ЛГБТ-движения — косвенная причина взяться за роль Саландер, о которой Ларссон в одном из романов написал: «женщина, которая ненавидит мужчин, которые ненавидят женщин».

6. Зои Кравиц

Дочь r’n’b-идола Ленни Кравица, 28-летняя американка с примесью еврейской крови, модель и певица — крута, с какой стороны ни взгляни. Вот только с кино Зои пока не то, чтобы везло: она охотно снимается в независимых фильмах, но вот в блокбастерах — «Людях Икс: Первый класс», новом «Безумном Максе» и двух частях «Дивергента» — фатально оказывается на подтанцовке. Зои срочно нужен фильм-прорыв. Отчего бы «Девушке, которая застряла в паутине» не стать таковым?

7. Джуно Темпл

Дочь отвязного британца, режиссера-панка Джулиана Темпла, — образец рок-н-ролльной раскованности, которую Джуно лихо демонстрирует и в кислотной секс-комедии Грегга Араки «Ба-бах!», и в адреналиновых «Мушкетерах» Пола Андерсона — и не важно, что там у нее чинная роль королевы Анны. К своим 27 годам Темпл сыграла в почти полусотне фильмов — от «Темного рыцаря: возрождения легенды» до «Малефисенты»; в глаза, безусловно, бросается байопик «Лавлэйс» о порнозвезде, сыгравшей в эпохальной «Глубокой глотке».

8. София Бутелла

Роскошная танцовщица алжирского происхождения, партнер Мадонны (сыгравшая и в двух ее клипах, Sorry и Hung Up), звезда вторых «Уличных танцев». Софии 34 года, однако ее актерская карьера стала набирать обороты совсем недавно — после роли киллерши в шпионской комедии «Kingsman: Секретная служба» (2015). Бутелла появляется в большом кино примерно раз в год — чтобы весь следующий мы вспоминали об этом появлении.

Так в 2016-м мы любовались ею в «Стартреке», где она была инопланетянкой Джейлой, выучившей земной язык по песням лихих 1990-х. А в июне 2017-го нас ждет «Мумия» с Томом Крузом, хотя кому нужен Круз, если роль яростной египетской принцессы Аманет играет Бутелла. Лисбет Саландер в ее исполнении могла бы запустить новый виток споров, насколько опасна и психопатична эта героиня.

9. Райли Кио

27-летняя внучка Элвиса и Присциллы Пресли, модель и звезда «Безумного Макса: Дороги ярости», номинированная на «Золотой Глобус» за роль в сериале «Девушка по вызову». Почти королевское происхождение, эффектная внешность и недюжинная выдержка (в прошлогодней киносенсации «Американская милашка» у Райли роль строгой надзирательницы банды малолетних путешественников) — все слагаемые идеальной Лисбет.

10. Соко

Оглядываясь на французское кино, мы чуть было не включили в этот список оскароносную Марион Котийар, но вовремя опомнились. Больше шансов у 31-летней певицы Соко (настоящее имя — Стефани Александра Мина Соколински), находящейся сейчас на взлете актерской карьеры. В прошлом году сразу два фильма с участием Соко вошли в официальную программу Каннского фестиваля: в «Танцовщице» она сыграла легендарную изобретательницу танца модерн Лои Фуллер, несчастливо влюбленную в Айседору Дункан, в «Смотровой площадке» — женщину-солдата, изживающую травматический опыт войны в Афганистане. Красивая, смелая, сильная, суровая — практически идеальный кандидат.