1. MAMMUSIC CONTEMPORARY. FEMENINE
Когда: 24 марта, 20:00
Очередной концерт из серии MAMMUSIC CONTEMPORARY представляет произведение американского композитора Джулиуса Истмэна «Феминность» (Femenine) в исполнении московских академических музыкантов-импровизаторов KYMATIC Ensemble. Истмэн написал «Феминность» в 1974 г., но произведение в стиле «американский минимализм» было незаслуженно забыто и практически не исполнялось. Таким образом, концерт в Мультимедиа Арт Музее станет своего рода мировой премьерой.
2. Сальвадор Дали: «Алиса в Стране чудес»
Когда: 24 марта — 23 апреля
В этом году отмечается 185-летие со дня рождения Льюиса Кэрролла, и галерея Altmans Gallery представляет
3. Том Оделл
Когда: 25 марта, 20:00
Где: Yotaspace
Это уже
4. «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа»
Когда: 25 марта — 4 июня
Где: Музей русского импрессионизма
Убедительно и наглядно доказав существование собственно «русского импрессионизма», МРИ перешел к изучению других национальных школ. Первой на очереди стала армянская — с 25 марта по 4 июня в музее пройдет
5. «Ночь театров»
Когда: 26 марта
В преддверии Всемирного дня театра 27 марта, мэрия традиционно проводит «Ночь театров». Участвуют почти 60 театров, а мероприятия варьируются от полноценных спекталей до предпремьерных читок сцен, встреч с худруками и актерами. Кроме того, в ряде театров гостей проведут за кулисы: в «Ленкоме», например, она будет посвящена его 90-летней истории, а в «Школе современной пьесы» пройдет экскурсия с караоке. С подробной программой можно ознакомится
6. «Эпоха танцев»
Когда: 28 марта
Где: «Каро 11 Октябрь»
В «Октябре» состоится премьера документального фильма «Эпоха танцев», а заодно и встреча с его авторами. Фильм рассказывает об истории техно-революции, от андерграундного техно в Европе 80х до первых рейвов в России. Среди рассказчиков — музыкальный критик Артемий Троицкий, Сергей «Африка» Бугаев и один из пионеров техно Деррик Мей.
«Мумий Тролль»
Когда: 29 и 30 марта, 20:00
Где: Crocus City Hall
Один из самых популярных русскоязычных коллективов отметит двадцатилетие своего самого известного альбома — «Морская» — двумя концертами в Crocus City Hall. «Мумий Тролль» исполнит все песни с пластинки, большинство из которых стали хитами и принесли этой группе с Дальнего Востока настоящую славу, а также другие композиции. Визуальную часть шоу готовит небезызвестная студия Sila Sveta — соорганизаторы Outline, авторы мэппинг-шоу, которые то обваливают здание МГУ, то ставят «Лебединое озеро» на фасаде Большого театра.